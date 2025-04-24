Göztepe’de Avrupa başka bahara kaldı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor karşısında 2-0'lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve finale uzanma hayalini bu sezonluk noktalamış oldu. Maçın özellikle ilk 15 dakikasında umut veren bir görüntü çizen sarı-kırmızılılar, ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü rakibe bıraktı. Kupada yarı finale kadar gelmek önemli bir başarı olsa da, final kapısından dönmenin burukluğu camiada fazlasıyla hissediliyor.

Karşılaşmanın başında oyunu rakip yarı sahaya yıkan, topa sahip olmayı isteyen bir Göztepe vardı. Ancak bu tempo uzun soluklu olamadı. Trabzonspor'un oyun üstünlüğünü ele geçirmesiyle birlikte denge bozuldu. Özellikle hücumda üretkenlik sıkıntısı, son haftalarda olduğu gibi bu maçta da kendini gösterdi. Gol yollarında etkisiz kalmak, savunmadaki kırılgan anlarla birleşince sonucu değiştirmek mümkün olmadı.

Ligde de uzun süredir galibiyete hasret kalan Göztepe, bu sezonu beklentilerin gerisinde kapatma riskiyle karşı karşıya. Avrupa kupalarına katılım hayali, artık önümüzdeki sezona ertelenmiş durumda. Fakat bu durum, camianın motivasyonunu tamamen kaybetmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Tam aksine, gelecek sezon için yapılacak planlamaların ve değerlendirmelerin şimdiden başlaması gerekiyor.

Bu mağlubiyetin ardından sorulması gereken en önemli soru şu: Göztepe, önümüzdeki sezonun hedeflerine nasıl hazırlanmalı? Bu sezon yaşananlar iyi analiz edilirse, gelecek adına önemli dersler çıkarılabilir. Kupada yarı final görmek, potansiyelin işaretidir. Eksik olan, bu potansiyeli sezon geneline yaymak.

Taraftar ise her zamanki gibi desteğini sürdürüyor. Elbette üzüntü büyük ama inanç hâlâ diri. Sarı-kırmızılı formanın ağırlığını bilen herkes, bu dönemin geçici olduğunu ve daha güçlü bir dönüşün mümkün olduğunu biliyor.

Avrupa hedefi bir sonraki sezona kaldı. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi için bugünden itibaren atılacak adımlar belirleyici olacak. Göztepe'nin ihtiyaç duyduğu şey; sakin, kararlı ve akılcı bir yeniden yapılanma süreci. Ve bu süreçte en büyük güç, her zaman olduğu gibi yine taraftar olacak.