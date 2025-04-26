Ne yaptın Bodrum!

BODRUM OFSAYTA TAKILDI

Ligin bitmesine 6 hafta kala Adana Demirspor ile Hatay bir alt lige düşerken lige veda edecek son iki takımın kim olacağı merak ediliyor. Alınan bir galibiyet veya mağlubiyet her şeyi karıştırıyor. Böylesine bir ortamda Bodrum FK, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Gündüz bölümünde Sivasspor'un maçı kazanması Bodrumspor'u mutlaka kazanmak zorunda olduğunu hissettirdi.

Volkan Demirel'in yerine gelen Portekizli JOSE MORAIS gerçekten takıma bir hava kattı, aldığı galibiyetlerle kümede kalma umudunu attırdı. Takım aldığı sonuçlarla ligde kalma yolunda dev adım atmıştı.

Bodrum'um Samsunspor karşısında nasıl bir maç oynacağını merak ediyordum.

Hakemin ilk düdükle fırtına gibi başlayan Bodrum FK'li oyuncular, maçın 4. dakikasında Ahmet Aslan'ın golü geldi. Biz oturduğumuz yerden galiba çok farklı maç olacak sandık golden sonra Samsunspor oyunu kontrol altına alıp yüklenmeye başladı. Orta alanı rakibe verince olanlar oldu önce bir penaltı daha sonra ikinci gol gelince Bodrum oyuncularda çok büyük moral bozukluğu ve motivasyon kayıpları başladı. İstedikleri pas pas alış verileri yapamayarak bütün topu rakibe kaptırdılar.

MORAIS ilk yarıda tek forvete OKİTA hücumda verimli olmayınca sistem değişikliği yaparak iki forvete dönerek PUCCAS ile seferi arkalarında Ripero Samsunspor cezasahina hapsederek baskı kurdu. O zaman neden bu kadar riske girdi mutlak galibiyet gelmek zorunda olduğu maçı zora soktu diye sorarlar.

Maçın son bölümünde Bodrum FK, Puscas ile beraberliği yakaladı ama ofsayt gerekçesi ile iptal edilince Bodrum FK, büyük şok yaşadı.

Bu mağlubiyet, Bodrum FK'nın ligde kalmasını zora soktu. Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil ama bu kayıp Bodrum'un işini zorlaştırdığı da bir gerçek.