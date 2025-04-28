Göztepe galibiyeti hatırladı

Süper Lig'e yükseldiği ilk yılında özellikle sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Göztepe'nin Avrupa Kupası macerası umudu azalınca Başakşehir önünde nasıl futbol ortaya koyacağı merakla bekleniyordu. Hafta içinde Trabzonspor'a Türkiye Kupası'nda elenilmesi ve ligde de ikinci yarıdaki inişli çıkışlı grafiği nedeniyle Sarı-kırmızılılar adına Avrupa Kupası artık başka bir bahara kalmıştı. Gürsel Aksel'e gelen rakip Başakşehir, Avrupa Kupalarının gediklisi olduğu için onların alacağı bir galibiyet Başakşehir'i Avrupa Kupası hedefine sokacaktı

SAKATLIKLAR OLSA DA BEKLENEN DE RAHAT MAÇ OLDU

Kupa maçındaki kadro düzenine göre değişikliğe giden Stoilov, Trabzon maçında penaltıya sebep olan Taha'nın yerin yerine Furkan sahada yer aldı. Emerson'un yerine de ileri uçta Kubilay Kanatsızkuş maça başladı. Daha maçın ilk dakikalarında Doğan Erdoğan'ın sakatlığı yine İsmail'in sakatlığı ve Kubilay'ın ikinci yarıya çıkamamışı aslında Göztepe adına olumsuzluklardı. İlk başlarda konuk takım etkili olmak iste de kaleci Lis ve savunmada Furkan tehlikeyi önledi. Maça damgası vuran isimler derseniz Emerson'un yerine oynu başlayan Kubilay Kanatsızkuş oldu. 45 dakikada görev yapsa hem attığı gol hem de yaptığı baskı ile rakip savunmayı çıkartmadı. Yine damga vuran bir başka isim ise savunmada oynayan Furkan Bayır oldu. Hem iyi oynadı hem de golleri çıkardı. Aslına bakarsınız ilk yarısı zor geçmesi beklenen maçı ilk yarı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya da istekli başlayan Göztepe, 3. Golü atmak için çok yüklendi. Özellikle Romulo'nun kaçırdı bir pozisyon var ki kendisi de inanamadı. Orta sahada oynayan Ahmed Ildız, Göztepe'yi rahatlatan golü atınca skor 3-0 oldu ve tüm tribün artık bu iş bitti demeye başladı. Rakip 75'de farkı bire indirdi ama 85'te Emerson'un golü Başakşehir'in umutlarını tamamen çimlere gömdü. Göz Göz, tam 12 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi. Taraftarlar da Gürsel Aksel de 'Beş, Beş' tezahüratı yapmaya başladı.

LİGDE KALMASI KESİNLEŞTİ

Süper Lig'e yükselen takımları asıl ilk hedefleri ligde kalmaktır. İlk yarıda alınan başarılı sonuçların ardından herkes Avrupa Rüyası'na girse de bence ilk hedef Başakşehir galibiyeti ile gerçekleşmiş oldu. Tabiki Göztepe teknik heyeti ilk yıldan ilk 10 olarak belirlemişti artık bu hedefin içinde kalmak onlara bağlı.

YENİ SEZON PLANLANMASINA BAŞLANMALI

Bu son yazacaklarıma şimdiden şimdi sırası mı diyebilirsiniz ama Göztepe yönetiminin gelecek sezonun şimdiden kadro planlamasını yapmaya başlaması gerekiyor. Yönetimin bu konuda çalışmaları başladığını biliyorum. En azından kadroda kimler kalacak kimler gidecek şimdiden netleştirilmeli. Zaten yönetim hoca ile nikah tazeleyerek ona güvendiğini göstermişti. Şimdiden kadro mühendisliğine başlanması gerekiyor.