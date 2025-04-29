Bodrum FK ateşle oynuyor

Ege ekibi, ligde kötü bir dönem geçiren Samsunspor önünde öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikalarına hakemin damgasını vurduğunu maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla tehlikeli bölgeden kurtulamayan Bodrum FK, aynı puanda yer aldığı rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

KENDİNİ ZORA SOKTU

İlk dakikalardaki baskıdan sonra oyunu rakibe bırakırsanız, Avrupa'ya oynayan ve çıkış arayan Samsuna karşı etkisiz kalırsınız. Tek forvetle puanlar almaya çalışan bir Bodrum vardı ilk yarı. Samsun buna izin vermeyince ikinci yarı çift forvete dönerek Puşças'ı sahaya sürdü ve son dakikalarda adeta rakip kaleyi ablukaya alarak Seferi ve Fredy ile birçok gol pozisyonu buldu. Bu pozisyonlarda iki penaltısı verilmedi o hakem hocalarının işi. Fakat düşme hattından çıkmaya çalışan bir takımın sadece maçın son anlarında baskıyı arttırıp gol araması kabul edilecek bir şey değil. Savunmasıyla övünen Morais'in ikinci golü yedikten sonra bir karşı hamlesini göremedik bile. Bu kabustan uyanmak için önce golü düşünmeliydi takım. Çünkü savunmanın gününde olmadığı zamanlarda maçı çevirecek hamlelerin olmazsa ve ve bu hamleleri yapmakta geç kalırsan kaza yapmak kaçınılmaz oluyor.

DÜŞME HATTI ALEV ALEV

Artık hataların telafisinin olmadığı haftalara girmişken bu haftayı BAY geçecek olan Bodrum FK'nın düşme potasındaki direkt rakibi Sivas maçına çok iyi hazırlanarak çıkması şart. Deplasmandaki bu maç hayli zor olsa da oradan gelecek bir galibiyet rakibinizi ateşe atarak oradan kendinizi kurtarma şansı verecek. Sivasın Galatasaray deplasmanından eli boş dönme ihtimali de yüksek. Alanya ise Kayserisporla oynuyor. Kayseri kendini kurtardı diyebiliriz ve morali yüksek. Alanya oradan mağlubiyetle dönerse Bodrum'un yapacağı tek şey kendi kaderini belirlemek olacak.