Göztepe Yarına Umutla Bakıyor

Futbolda başarı yalnızca kupa kazanmakla ya da lig sıralamasında üst sıralarda yer almakla ölçülmez. Bir kulübün ortaya koyduğu vizyon, gösterdiği gelişim ve inşa etmeye çalıştığı istikrar da en az bunlar kadar değerlidir. Göztepe, bu sezon tam da bu anlayışla hareket etti. Belki zirveye ulaşamadı, ama o zirveye giden yolda sağlam bir basamak inşa etti.

Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen'in sezon değerlendirmesi, sarı-kırmızılı ekibin geleceğe nasıl baktığının net bir göstergesiydi. "Avrupa yarışının içinde kalmak büyük bir adımdı" sözleriyle sezonun değerini vurgulayan Ankersen, aslında Göztepe'nin bir geçiş sürecinde olduğunu açıkça dile getiriyor. Bu süreç, hedeflere giden yolda sağlam temellerin atıldığını gösteriyor.

Türkiye Kupası'nda yarı final başarısı, Avrupa potasında kalma mücadelesi ve sezon boyunca sergilenen yüksek tempolu futbol, Göztepe'nin yeniden ayağa kalktığının işaretleri. Her ne kadar bazı adımlar eksik kalsa da bu tür tecrübeler, gelecekteki başarıların zeminini oluşturur.

Ankersen'in, "Evimizde adeta bir kale inşa ettik" sözleri ise dikkat çekici. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki atmosfer, rakipler için ciddi bir baskı unsuru hâline gelirken, taraftarla yeniden bütünleşen bir Göztepe sahneye çıktı. İç sahada yakalanan istikrarlı performans, bu bütünleşmenin en somut yansıması.

Daha da önemlisi, kulübün hedefi artık yalnızca günü kurtarmak değil; istikrar, kalite ve yeniden Avrupa kupalarına katılmak. Takım iskeletini koruyarak üzerine koyma hedefi, modern futbolun başarıya giden reçetelerinden biri. Artık planlı, hedef odaklı bir yapıdan söz ediyoruz.

Bu sezon belki Brezilyalı golcü Romulo'nun da taraftarla son buluşmasıydı. Galatasaray'ın birçok yıldızını İzmir'e getirmemesi tribünlerde biraz burukluk yaratmış olsa da, Göztepe'nin sahadaki oyun üstünlüğü bu eksikliği unutturdu. Romulo, Galatasaray savunmasını adeta tek başına zorladı ve günün yıldızı olmayı başardı. Göz Göz'ün tek kale oynadığı dakikalar, takımın ne kadar ileri gidebileceğinin de sinyalleriydi.

Göztepe camiası artık biliyor ki; bu takım doğru yolda ilerliyor. Ve bu yolda yürürken yarına umutla bakmak için fazlasıyla nedenimiz var.