Her ne kadar 7 Mayıs 1945, İkinci Dünya Savaşın'ın bitiş tarihi olarak bilinse de gerçek tarihi 10 şubat 1947 yılı olarak kabul etmek gerek, çünkü bu tarihte imzalanan Paris Anlaşması ile Avrupa'da büyük bir yıkım yaratan ve 40 milyona yakın insanın öldüğü savaş resmi olarak sona ermişti. Adolf Hitler'in, kendi patolojik perspektifi ile '1000 yıl sürecek III. Reich İmparatorluğu' hayali, Avrupa'yı bir enkaz haline getirmişti . O yıllarda en önemli sanayi hammaddesi çelik ve kömürdü. Gelecekteki olası savaşların da bu iki hammaddenin girdi oluşturduğu endüstrinin paylaşımlarından çıkacağı öngörüleri büyük bir endişe ile seslendirilmekte idi.

Uzak görüşlü devlet adamlarının bu önergesi, o zamanların başat ülkeleri olan Almanya, Fransa, İtalya ve Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) arasında bir barış antlaşması haline geldi.

(Avrupa Çelik ve Kömür Topluluğu, Paris, 1951). 1957 yılına kadar Gümrük Birliği prosedürüne ek olarak Avrupa Nükleer Enerji Topluluğu, 1961 yılında Brüksel Antlaşması ile Avrupa Çelik ve Kömür Topluluğu'na eklendi ve Avrupa Ekonomik Topluluğu vücut buldu. İngiltere, İrlanda ve Danimarka 1973 yılında topluluğa katıldı ve ilk kez 1979 yılında tüm üye ülkelerde Avrupa Parlemantosu seçimleri gerçekleştirildi. Schengen antlaşması 1985'de yürürlüğe girdi.

'Euro' ortak para birimine ise 2002 yılında geçildi.1992 yılında uluslarüstü yasal düzenlemeler Maastrich antlaşması ile gündeme geldi. 1993 yılına gelindiğinde, aday ülkeler için Kopenhag Kriterleri tanımlandı.

Bu kriterler, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı referansında demokrasi ve liberal ekonomi gerekliliğini belirtiyordu. Bunu, Avrupa Anayasası'nın 2004 yılında Roma'da hazırlanması takip etti. Ancak bu taslak Anayasa bazı üye ülkelerin halkoylamasında reddedilince, 2007 yılında Lizbon Antlaşması ile revize edildi.



EKONOMİLERİ KÜÇÜLÜYOR

Nihayetinde, Avrupa Birliği düşüncesi kurumsal olarak çok yol aldı ancak günümüze baktığımızda, Avrupa Birliği için işler iyi gitmiyor.

BM,Dünya Bankası ve IMF (Uluslararası Para Fonu) kaynaklı verilerde, tüm dünyanın GSMH (Gayri Safi M Hasılası) olan 113.7 trilyon dolarlık bölümün 19.4 trilyon milyar dolarını Avrupa Birliği oluşturuyor ve Çin ile Doğu ekonomilerinin hızlı yükselişi ile giderek ekonomisi küçülüyor. Ayrıca, 3 trilyon 850 milyar dolarlık dev bir ekonomi olan İngiltere de BREXİT ile Birlikten ayrılmış durumda...

Avrupa, sadece pandemi ve Brexit nedeni ile yaklaşık yüzde 30'luk bir küçülme ile karşı karşıya kalmıştı. Gerçi, yarım milyarlık AB nüfusundan yaklaşık 70 milyonunu oluşturan İngiliz'in Birlik'ten ayrılmasının ekonomi dışında siyasi ve kültürel birçok olumsuz etkilerinin de olduğu bir gerçek... Ayrıca Dünya'da var olan dinamiklerin değişmesi, 2008 krizinin hala atlatılamaması, Trump'lı ABD, Putin'li Rusya ve Çin arasındaki güç mücadeleleri, Ukrayna Savaşı,başta göçler ve iklim değişiklikleri olmak üzere bir çok küresel sorunun giderek büyümesi yetmezmiş gibi İran Savaşının küresel enerji arzını ve krizini tetikleyen son hali, Avrupa Birliği'ni, ekonomik ve siyasi birçok açmaz ile karşı karşıya getirdi. Günümüzde, birliğin iç sorunlarına odaklı yaklaşımları ve vizyoner liderlere sahip olmaması da var olan sorunlara çözüm sürecini bir hayli geciktiriyor. Tabii AB denince sadece ekonomik boyut değil demokrasi dahil tüm insani değerler ve hukukun üstünlüğü standartları da hesaba katılmak zorunda. İnsanlık için en önemli aşamalardan birisi olan Avrupa Birliği, umarız radikal reformları tamamlar,deneyim ve birikimleri ile Avrupa ideallerini ileriye taşıyacak bir iradeyi ortaya koyar.....