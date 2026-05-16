Buna da şükür

Kadın hakemlerimiz Asen Albayrak ile Melek Dakan'a görev verildi. Aslında Süper Lig'de ilk düdük çaldığı Göztepe maçından sonra Asen Albayrak'a Bu zamana kadar çok maç verilir diye düşünmüştüm ama olmadı. Bunun yanında Z. Kayserispor-T.Konyaspor maçında düdük çalacak olan Melek Dakan da ben dahil herkese sürpriz oldu. Daha önce de belirttiğim gibi dünyada kadın futbolu hem sahada hem de finansal açıdan uçmuş gitmiş durumda. FİFA hiç çekinmeden erkek hegomanyası altındaki Avrupa final maçlarına dahi kadın hakemleri atayabiliyor... Biz bu hamlede çok gerideyiz! Belki de uzun zamandır eleştirdiğim MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibini Asen Albayrak ile Melek Dakan'a olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu iki maçı da izlemenizi öneririm, göreceksiniz iki kadın hakemimiz de saha içinde çok cesur düdükler çalacaktır..

MUÇİ ETKİSİ

Arnavut oyuncu Ernest Muçi Trabzonspor'u adeta sırtladı. Beşiktaş'ta oynarken kadroda fazla şans verilmeyen Muçi Trabzonspor'a gönderilmişti. Kiralık olarak sadece 1 milyon Euro'ya geldiği Karadeniz ekibinde beklenmeyen çıkış yaparken, kendisini por'u istemediği iddia edilen Sergen'i de şaşırtmıştır bence.. Diyeceğim şu ki, futbolcunun aldığı para performans etkisi bazen çok dengesiz oluyor. Arnavut oyuncu Beşiktaş'ta aldığı çok ücretin karşılığını belki de veremedi ama tersine az paraya Trabzonspor'da Super Mario etkisi yapıyor. Bana kalırsa bordomavililer Muçi'yi kadrosunda tutar...



YOKLARI OYNAMAK

Beşiktaş son 5 yıldır yokları oynuyor. Bir umut Türkiye Kupası'ydı onda da çelmeyi yedi. Herkes Sergen Yalçın'a yükleniyor. Geçmişe bakıldığında tek suçlunun O olmadığı görülür. Hoca elindeki malzemeye göre kadroyu kuruyor. Son basın toplantısında kendisi de söyledi. Üst üste başarılı sonuçlar takımın gerçek sıkıntılarının üstünü kapatmıştı. Fikret Orman'lı dönemde alınan zaferlerden sonra kulüp sportif ve mali yönden bocalıyor. Hatalı transferler, teknik adam değişiklikleri yapıldı. Sonuçta, milyon Euro'luk dağ gibi borçlar oluşturuldu. Sergen hocanın ayrılmasıyla takım düzelmeyecek. Hoca şu an kulübün tüm dinamiklerini bilen, ligi tanıyan, ne gerektiğini kadro yapılanması anlamında çok iyi bilen biri. Yani tribün ona daha çok hak tanır...



İKİNCİLİKLER SERİSİ

Fenerbahçe son 5 yıldır Süper Lig'i ikinci sırada tamamlıyor.. Yani şampiyonluğu kıl payı kaçırmaya devam ediyor. Bana göre Tedesco başarılıydı. Kendisinin kurmadığı bir kadroyu çok iyi oynattığı gibi, tribündeki taraftarın da gönlünü kazanmıştı. Ben sadece oyuncu değişikliklerinde yaptığı hatalar var onu söyleyebilirim. Şimdi kongre var. Bu tür olaylarda yabancı oyuncular çok tedirgin olur. Fenerbahçe'ye çok şeyler katan İspanyol Asensio da kongereye göre kalıp kalmayacağını söylemiş görüyorsunuz. Başkanlığı kim kazanırsa kazansın, yıllardır şampiyon olamamanın verdiği tresi, taraftar baskısını hissedecek. Sarılacivertlileri zor bir sezon daha bekliyor...