Mavi boncuk siyaseti nereye kadar!

İmamoğlu’nun siyasi çizgisini oy beklediği kitle ve gelecek hesaplarına göre evirip çevirmesi bu defa çok çabuk deşifre oldu. Oy karşılığında önce HDP’lilere göz kırpıp İYİ Parti eksenine giren İmamoğlu’nun mavi boncuk siyaseti de buraya kadarmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini almasında HDP'li seçmenin büyük katkısı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri bu oyların diyetini çeşitli şekillerde ödedi. Mesela seçimi kazandıktan sonra Güneydoğu'da teröre verdikleri destek nedeniyle kayyum atanan HDP'li belediyeleri ziyaret etti. Görevden alınan başkanlarla hediyeleşip dayanışma mesajları verdi. Kendi belediyesinde ise birçok CHP'li büyükşehirde olduğu gibi ciddi bir HDP'li kadrolaşmaya gitti.

Hatta bir dönem bunu o kadar abarttı ki, ittifak ortaklarının kendi partililerini dışarıda bıraktığına dair suçlamalara maruz kaldı. Mutlaka hatırlayanlar olacaktır, benzer eleştiriler İzmir Büyükşehir'i HDP'lilerle dolduran Başkan Tunç Soyer'e de yapılmıştı. Bu kadrolaşmaya en çok da İYİ Partililer tepki göstermişti.

ÇİZGİSİ ÇOKTAN KAYDI

Tabii o köprünün altından çok sular aktı. İmamoğlu, siyasi çizgisini sağa kaydıralı uzun zaman oldu. Kendince aldığı HDP oylarının hakkını verip sıra İYİ Parti oylarına geldi çünkü. Amacı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı olunca Altılı Masa'nın ikinci büyük ortağı konumundaki İYİ Parti'ye göz kırpmaya başladı. Bu tavır değişikliğinin temelinde rakip olarak gördüğü kendi genel başkanından yeterli desteği görememek de var elbette. Ama İBB Başkanı'nın masanın sağına yaptığı hamlenin karşılıksız kaldığını da söyleyemeyiz. Özellikle İYİ Parti lideri Meral Akşener, bulduğu her fırsatta İmamoğlu'na desteği esirgemedi. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edemedi ama kah Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili yaptığı şaibeli açıklamalarla kah İmamoğlu'nun adaylığına yönelik sorulara verdiği cevaplarla hep arkasında durduğunu kamuoyuna hissettirdi. Muhtemelen Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yaşanan krizin temelinde de Akşener'in İmamoğlu sevgisi yatıyor. Yani demem o ki, İBB Başkanının sempatisi masanın en solundaki gizli ortağı HDP'den masanın sağına kaymış durumda.

HDP'LİLER DE RAHATSIZ

İmamoğlu'nun siyasi anlayışında yaşanan bu kayma, belediye başkanı seçilmesinde oylarını aldığı HDP'lilerde haliyle büyük rahatsızlığa neden oldu. Öyle ki HDP'li Hasip Kaplan, İstanbul'da oynanan tiyatronun yarattığı rahatsızlığı tehditkar bir şekilde dile getirdi. Kaplan, konuyla ilgili paylaşımında, 'Muhalefete sadece diyeceğim, akıllı olun..!' ifadelerini kullanmaktan da çekinmedi. Kaplan'ın bu paylaşımı, CHP'li İmamoğlu ile Akşener'in mağduriyet şovuyla eleştirildiği günlerde yapması dikkat çekti. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere İmamoğlu'nun İYİ Parti eksenine girmesi kendi partisinde olduğu kadar HDP'de de rahatsızlık yaratıyor. İBB Başkanının aday olma durumunda yerel seçimlerde HDP'den aldığı oyları yeniden alması pek mümkün görünmüyor. Aynı şekilde CHP Genel Merkezi'nden gerekli desteği arkasına almayan bir kişi kağıt üzerinde CHP'li de olsa CHP'den oy alamaz. Bunu önceki seçimde Muharrem İnce örneğinden çok net hatırlayabiliriz. Yani anlayacağınız, İmamoğlu'nun dava yüzünden erken kapıldığı heyecan boşa çıkmış görünüyor.