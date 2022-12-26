Koynundaki yılan Fransa’yı soktu!

Irkçı bir Fransız'ın Paris'te düzenlediği silahlı saldırının ardından yaşananlar, Başkan Erdoğan'ın teröre kucak açan Avrupa ülkelerine yaptığı tarihi uyarıyı hatırlattı: "Burada bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan bir gün sizi de sokabilir.

Avrupa ülkelerindeki PKK varlığı, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'te ırkçı bir Fransız'ın 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırısının ardından yaşananlarla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Hem de çok ağır ve acı bir şekilde... PKK yanlıları, saldırıyı protesto etmek için sokaklara döküldü. Başkent Paris'in savaş alanına döndüğü şiddet eylemlerinde sokaklar karıştı. PKK yandaşları polisle çatıştı. 31 polisin yaralandığı olaylarda protestocular işyerleri ve park halindeki araçlara zarar verdi. Protestolar Londra ve Atina'ya da sıçradı.



YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bu eylemler sonrası sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör ve teröristlere sahip çıkan Avrupa ülkelerine yönelik sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. Pek çok kişi Erdoğan'ın sözlerinde ne kadar haklı olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Türkiye'nin terör örgütleri ve terör eylemleri yüzünden çok canı yandı. Vatandaşlarının canına kast eden terör örgütleri ile taviz vermeden yıllardır mücadele eden Türkiye, teröristlere kol kanat geren Avrupa ülkelerini de bu konuda defalarca uyardı. Başkan Erdoğan'ın sosyal medyada dönüp duran paylaşımda kullandığı ifadeler muhtemelen terör destekçisi Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınmamıştı. Erdoğan, o meşhur açıklamasında, "Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan bir gün sizi de sokabilir" ifadelerini kullanmıştı. Ve gün geldi, Erdoğan'ın haklılığı Fransa'da yaşanan olaylarla ortaya çıktı.





KİMSE TERÖRLE SINANMASIN

Elbette hiçbir yerde terör eylemleri yaşanmasın, elbette kimsenin terör yüzünden canı yanmasın. Ve hiçbir ülke, acı tecrübelerle terörün çirkin yüzüyle tanışmasın. Ama gerçek şu ki Avrupa uzun yıllardır Türk vatandaşlarının canına kast eden terör örgütü PKK'nın elebaşlarına, destekçilerine hep sahip çıktı. Örgütün kendi ülkelerinde dernek ve temsilcilikler açmasına göz yumdu. İrtica başvurusu yapan örgüt mensuplarına kucak açtı. Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen hala bazı Avrupa ülkelerinde PKK, terör örgütü olarak bile tanınmıyor.



SARAYLARDA AĞIRLANDILAR

Örgütün kırmızı bültenle aranan üyeleri bile hala sanki birer siyasi parti temsilcisi gibi saraylarda ağırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un PYD temsilcilerini Elysee Sarayı'nda ağırladığına dair fotoğraf karesi hala hafızalarımızda. PYD, YPG gibi örgütün Suriye'deki uzantılarını PKK ile ayrıştırma yoluna giden Macron yönetimi, siyasi ve askeri destek sözleri vermişti. İşte tam da bu noktada tarih, Erdoğan'ın o dönem yaptığı uyarının ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

FATURAYI TÜRKİYE'YE KESME SAÇMALIĞI

Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının faturasını Türkiye'ye kesmek isteyenleri de görmezden gelmememiz gerekiyor. Ülkenin yargı kurumları ve siyasi temsilcileri bile saldırının aşırı sağcı ve bu konuda sabıkalı bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini birinci ağızdan duyurmuşken Türkiye'nin saldırıda parmağının olduğu ima etmek bile başlı başına saçmalık. Bu saçmalığı muhalif medyanın da sorgulamadan sahiplenmesi ise artık yoruma yer bırakmayacak derecede akıl dışı. Paris Savcısı Laure Beccuau, yakalanarak gözaltına alınan saldırganın geçen yıl da ırkçı bir saldırı düzenlediğini açıklamış, Belediye Başkanı Anne Hidalgo da saldırganı 'aşırı sağcı' olarak nitelendirmişti.

EMMANUEL MACRON

19 Nisan 2019'da Elysee Sarayı'nda SDG/ PKK'lıları ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PKK/ SDG'ye Fransa'dan destek garantisi vermişti. Bunun üzerine Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği iddia edilmişti.