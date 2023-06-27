Avrupa için yeni hüsran

Geçtiğimiz hafta Rusya, paralı ordu Wagner'in darbe girişimine sahne oldu. Yalnız bu girişim, bizim bildiğimiz türden bir darbe organizasyonu değildi. Türkiye tarihinde çok darbe görmüş bir ülke. Bize göre darbeler daha ciddi organizasyonlar. En son 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişimi de dahil olmak üzere asker, sivil birçok kaybın verildiği daha kanlı süreçler yaşanır böyle dönemlerde. Rusya'daki ise tam anlamıyla böyle bir girişim değildi. Süreci 15 Temmuz'a benzetenler çok oldu ama bizde ordu içinde yuvalanan FETÖ terör örgütünün kripto üyeleri ülke yönetimini ele geçirme girişiminde bulunmuştu.

Rusya'da ise paralı ordu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in talimatıyla isyan çıktı.

Bizzat Rus askerlerinin içinde bulunduğu bir isyandan söz etmek yanlış olur.

Aksine ordu, Vladimir Putin'den yana tavır aldı. Zaten bu nedenle de isyan kısa sürede anlaşmayla sonlandı.

AMACA ULAŞAMADILAR

Bu süreç, ellerini ovuşturarak Putin iktidarının devrilmesini bekleyenler için hüsran oldu. Başta Avrupalı liderler ve ABD olmak üzere Rusya'yı iktidarları için tehdit olarak görenler, hatta bunun için Ukrayna halkını kazanamayacakları bir savaşa sürükleyenler şimdilik amaçlarına ulaşamadılar. Ama bundan sonra Putin'in açığı olarak gördükleri paralı asker grubunu sürekli kaşıyacak yeni yollar türeteceklerdir.

Dünyada savaş ortamlarından beslenen, silah endüstrisini elinde bulunduran çevreler tarafından yönlendirilen iktidarlar oldukça ülkeleri savaş ortamına çekecek, sokakları karıştıracak, halkı kendi iktidarına düşman edecek girişimlerin de sonu gelmeyecek. Rusya'yı etkin bir düşman olarak gördükleri için Ukrayna'yı göz göre göre bataklığa çekenler amaçlarına ulaşamayınca elbette ülkeyi iç savaşa sürükleyerek sağında solunda rahatça at koşturabilecekleri bir ortam yaratmak isteyeceklerdir.

UKRAYNA DERS OLMADI

Geçtiğimiz yıl Ukrayna'yı NATO üyeliği kartıyla kışkırtarak Rusya'nın karşısına çıkaran ABD ve Avrupa, dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirdi. Türkiye gibi ülkelerin aklı selim yaklaşımları sayesinde savaş sadece Rusya ile Ukrayna hattında sınırlı kaldı ama Avrupa derin bir enerji krizi yaşadı, dünya da büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndü. Şu anda Wagner, Rus liderin defosu olarak hafızalara kazındı.

Ukrayna bataklığından gereken ders çıkarılmamış olmalı ki bu isyanla başaramadıklarını başka yollarla elbette arayacaklar.

Dünya artık güçlü devletler tarafından yönetilmiyor sonuçta. Onların arkasında dünyayı farklı senaryolarla karıştırma potansiyeli olan bambaşka güçler var.

Ve pandemi yorgunu ülkeleri çok daha başka senaryolar bekliyor. Geçtiğimiz yıl gözlerine kestirdikleri Rusya ve Putin iktidarı üzerinden yeni denemeler yapıyorlar.

Putin'in Rusya'nın başında kalmaması için de yapmaya devam edecekler.