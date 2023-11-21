Haklı olmak cesaret veriyor

Savaş tarafı ve sonuçları nasıl olursa olsun kötü bir şey... İnsanlık tarihi kadar eski olan bu olgu maalesef çoğu zaman önlenemiyor ve dünyamız son yıllarda büyük savaşlarla sınanıyor. Ukrayna-Rusya savaşında açıkça güçsüz olanı destekliyormuş gibi görünen ABD ve diğer Batılı devletler esasında daha çok savaşı körükleyecek hamleler yaptılar.

46 gündür yine aynı devletlerin yalandan yazılan mağduriyet senaryoları üzerinden Gazze'de masum sivillerin üzerine bomba yağdırmasını izleyişlerine şahit oluyoruz.

YALANLARINA İNANIYORLAR

Batı devletleri kendi uydurdukları yalanlara kanarken, halklar ise Gazze'de işlenen insanlık suçlarına karşı ayaklanmış durumda. Avrupa'da birçok ülkede Gazze'ye destek için toplanmak, eylem ve yürüyüş yapmak yasaklansa da halk inadına tüm bu yasakların üzerine gidiyor.

Gözaltına alınmak, tutuklanmak ya da polis müdahalesine maruz kalmak meydanlara dökülenleri korkutamıyor. Haklılık insana cesaret de veriyor çünkü... Aynı durum İsrail halkı hatta basını için de geçerli.

Savaşın Gazze'de yaşayanlara daha doğrusu yaşamaya çalışanlara neler yaptığını çok daha yakından görüyor İsrailliler. Üstelik savaşın güçlü tarafı olsalar da ölümle burun buruna yaşamanın ne kadar zor ve kötü olduğunu da bizzat hissediyorlar. Bu yüzden katil Netanyahu yönetimine isyan eden İsrail vatandaşlarının sayısı gün geçtikçe artıyor.

7 Ekim'den bu yana söylenen yalanları, haksızca yapılan propagandaları, hükümet ve askeri yetkililerin tehditlerini onlar da kulakları ile duyuyorlar. Ve yaşanan haksızlığa bizzat gözleriyle şahit olanların sessiz kalmaları zorlaşıyor. Bu nedenle de hem İsrail halkı hem de basını artık hükümetlerini daha yüksek sesle eleştiriyorlar.

BAMBAŞKA BİR BOYUTTA

7 Ekim'deki Hamas saldırısını kendi saldırıları için dayanak gösteren İsrail'in yalanları birer birer bu yüzden dökülüyor. İşte o yalanlardan biri daha dün ifşa oldu. Haaretz Gazetesi, günler önce dünyaya, 'Hamas festival alanındakileri vurdu' olarak yayılan haberi bambaşka bir boyutuyla gündeme getirdi dün. Bir polis kaynağına dayandırılan haberde 7 Ekim'de İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere ateş açtığı iddia edildi. Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

Ben bu yöndeki haberlerin bundan sonra giderek artacağına inanıyorum.

Çünkü İsrail halkı da dünyada gerçekleri görebilen ve insanlık için çaba gösteren bireylerin sayısı hiç de azımsanacak boyutta değil. Bu bir tür uyanış. Saldırmak için üretilen yalandan bahanelere kananların sayısı her geçen gün azalacak.