CHP liderinin bedelli askerlik meselesi

CHP lideri Özgür Özel'in ülkemizde bedelli askerlik yapan 650 bini aşkın vatandaşa yönelik sarf ettiği sözler çok büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kendisi bu sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarını kastettiğini söylese de siyasette ağızdan çıkan herhangi bir lafın dönüp dolaşıp işi nerelere vardırabileceği, sözü söyleyeni nasıl hallere sokabileceği de ortaya çıkmış oldu. Özel bu sözleri gerçekten ne niyetle söyledi bilinmez ama sadece kıvırmak, sözlerini izah etmek zorunda kalması bile yerel seçimlere gittiğimiz su kritik süreçte ne derin bir yanlış yaptığının farkına varmasının paniği olsa gerek.



GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ŞART

Siyasette ağızdan çıkacak her sözün en az birkaç kez ve en az birkaç kişi tarafından gözden geçirilmesi şart. Bu öneri sadece Özel için geçerli değil elbette ama Özel için çok daha gerekli olduğu da ortada. Çünkü kimsenin vatan millet sevgisini sorgulamak, eleştirmek ona düşmez.

Üstelik vatan millet sevgisini sorguladığı kişilerin 31 Mart'ta sandık başına gidecekleri düşünülürse bir siyasetçi için nasıl kayıplara neden olabileceğini tahmin edersiniz. Kaldı ki bedelli askerlik yapan onca vatandaşımızın hangi sebeplerle bunu tercih ettikleri bilinmezken. Bu kişilerin tamamı son derece varlıklı kişiler olduklarına dair bir genelleme yapabilir misiniz mesela? Sadece zenginlerin bu tercihi seçtiğini söyleyebilir miyiz hakikaten?

Benim çevremde bile kısıtlı maddi koşullarda olup da iş, eğitim ve aile koşulları sebebiyle çoğu da bankadan kredi çekerek bedelli askerlik yapmış pek çok insan var.



HAKARET DEĞİL DE NEDİR?

Şimdi onları bu sonuca iten sebepleri bildiğim halde nasıl diyebilirim vatanını sevmiyorlar diye! Bu halde Özel'in "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil" sözleri bahsettiğim kişiler için alenen hakaret değil de nedir! CHP seçmeni olup da ya da bizzat partide görev alan kişiler arasında askerlik görevini bedelli olarak yapmayı tercih etmiş veya tercih etmek zorunda kalmış hiç mi kimse yok?

Bu sorunun cevabı çok açık. Elbette var hem de çok var. O halde bir siyasi hareketin öncüsü olan zata bu şekilde kötü genelleme yapmak yakışmaz. Hele ki göreve yeni gelmiş, lider olarak ilk kez seçime girecek olan bir kişiyi bu sözler başarısızlığa bile götürür.



SORGULAYACAK SON KİŞİ

Olayın bir başka hatta bana göre en can alıcı yanı ise şu: Özel ve partisi sadece bazı illeri, bazı ilçeleri kazanabilmek için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'le ortaklık yapıyor. Kent uzlaşısı diyerek yaptıkları ittifakı ne kadar perdelemeye çalışırlarsa çalışsınlar ortada kabak gibi duran bir gerçek var! CHP seçim kazanmak için terör örgütünün güdümünde hareket eden bir siyasi oluşumla iş tutuyor. Dolayısıyla milletin, sade vatandaşın ve hatta Başkan Erdoğan'ın çocuklarının vatan sevgisini sorgulayacak son kişi sanırım Özel'in kendisinden başka biri değildir. Bu toprakları vatan olarak gören, Türk milleti demekten asla gocunmayan, Türk bayrağının dalgalanmasını gururla seyreden binlerce vatandaşı hiç kimse vatanını sevmemekle itham edemez.

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