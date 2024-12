Denizli’den Altay’a destek

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü'nün Başkanı Süleyman Özkaral, siyah-beyazlıların efsane futbol adamı Mustafa Denizli'nin kızı olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kulübe önemli desteklerde bulunduğu ifade etti. İzmir'deki yerel yönetimlerle iletişim kurarken Denizli'nin her zaman yardımcı olduğunu, Çeşme Belediyesi'nin de her zaman kulübün arkasında olduğunu ifade eden Özkaral, "Afyonspor deplasmanına giderken otobüs tahsisini Çeşme Belediyesi yaptı. Ulaşım konusunda her türlü desteği verdikleri için kendilerine minnettarız" dedi. Süleyman Özkaral, İzmir ekibinin futbol şubesini devralma girişimleri sonuçsuz kalan iş insanı Vahdettin Heyal'in, 'Afyonspor maçının galibiyet primlerini Lal Denizli verdi' açıklamasının doğru olmadığını, primleri yönetim ve camia içinden toplayarak takıma dağıttıklarını söyledi.

İNEGÖL MAÇININ PRİMLERI YATMADI

İnegölspor galibiyetinin primlerinin ise henüz yatırılmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'un 15. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Alanya temsilcisi Kepezspor'u yenip 3'te 3 yaparak, düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.