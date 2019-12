F.Bahçe , ÇAYKUR Rize'yi deplasmanda yendi, zirve yarışından kopmadı ama skor yazarlığı yapmak, sarı-lacivertli takımı "Şöyle oynadı, böyle oynadı" diyerek göklere çıkarmak ve tiraj avcılığı yapmak bize yakışmaz. Kanarya, Deniz Türüç'ün nefis frikiği ve Brezilyalı Jailson'ın 30 metreden harika füzesiyle kazanmayı bildi, o kadar ve şampiyon adayına yaraşır bir futbol sergileyemedi.



Gelelim falsolara... Bir takımın kalecisi yan topa nasıl çıkılacağını bilemiyor, her topu ıskalıyor ve gol yiyorsa, defansı "Teneke" gibi her atakta dağılıyorsa, hata üstüne hata yapıyorsa nasıl hedefe ulaşabilir ki ? Genç kaleci Altay belki ilerde iyi kaleci olabilir ama F.Bahçe'de güven vermiyor.

Sahi Yanal, Harun'un üzerini niye çizdi ki ? Defansta bir Zanka var tam bomba. Jailson da, Serdar ve Sadık yok diye göbekte mecburen oynatılıyor.. Bu Comolli, Adil Rami'yi milyon Euro'ları ödeyerek niye transfer etmişki madem sürekli kulübede oturacak? Alman Krause hiçbir şey yapmadı, Tolga Ciğerci de tüm topları kaptırdı. Yanal'ın oyuncu tercihleri baştan beri bir alem. Ozan Tufan ile Deniz Türüç'ü başlarda hiç oynatmıyordu, bu ikili şimdi Fener'in kurtarıcısı durumunda.



EMRE OYUNU DEGİŞTİRDİ

F.Bahçe'yi galibiyete götüren isimlerin başında Emre geldi. 65. dakikadan sonra oyuna giren (ki Emre sakat değilse yedek oturmaz, her maç ilk 11'de yeri vardır) 39 yaşındaki usta, dağıttı toplarla ve aldığı sorumlulukla maçın çehresini bir anda değiştirdi, galibiyetin mimarları arasına girdi. Fener'in gol ümidi Vedat Muriç dün döküldü, eski takımına kıyamadığından mıdır nedir? Hakem Halil Meler, ilk yarıda Abarhoun'un, Muriç'i tepeden bastırarak indirdiği pozisyona penaltıyı veremedi, VAR'dan da Serkan Tokat'tan uyarı çıkmadı.

"Fener, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltılara saysın mı" dediler, nedir?