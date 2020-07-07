Dilimde tüy bitti, artık usandım!

TFF'nin ligleri 'oynatma' kararı alması sonrasında, dile getirmeğe çalıştığım konu, bu komitelerde ve hakemler içinde birinin veya birilerinin itiraz etmesiydi olaylara...

Diğeriyse, oluşacak sakatlıklardı mesele...

Falcao'dan başlayarak, geçen akşam bir anda arka adalesinde kopma yaşayan Podolsksi'ye mi, geleyim? Haydi bunları da koyalım bir sepete... Ya, hakem şurekası?

İki gündür özetleri izliyorum ve verdikleri kararlarla olan spor yazarlarını...

Allahım'a dinime, en azından beş pozisyon var, penaltı çalınmayan(!) Skoru etkileyecek, dahası, alın terleri çalınan ve de küme düşecek kararları etkileyecek düdükler, tam 'düdük!' oldular bence...

Gözüme ilişen tek yazı yok! Demem o ki; bu hakemlerle, asla bitmeyecek bu lig, bu sıkıntılar... Ligin raconunu onlar kesecek ve Trabzonspor bu işi götüreceği gerçeği ortaya çıkarken meraktayım, ikinciler, üçüncüler, veya dördüncü konusunda gayretler kimin tarafında olacak?



LUNG'U GEÇEMEDİLER

Şu maç başladığında bile, ortaya konan futboldan önce hakemlerin vereceği kararlardaydı gözlerim... Karşılıklı, 'oynatmayayım!' düşüncesindeydi, her iki takımda... Krevets'in ilk dakikalardaki şut denemesi, yürekleri hoplattı Kayseri tarafında... Karşılığında biraz toparlayan Beşiktaş, Diaby ve Atiba'nın kafa şutlarıyla öne geçme şansını yakaladılar ancak Lung, ikisine de izin vermedi, en hassas zamanlarda... Futbolun istatistikleri, yıllardır söylüyor bunu... Eğer bir takımın dokuz oyuncusu tam performansla oynuyorsa, o takımın maç kazanma oranı yüzde yüze yakındır.



LUNG'U GEÇEMEDİLER

Başta Rıdvan olmak üzere Atiba, Luiz, Lens, Diaby ve Burak'ın dışındakilerin isimleri, pek çok gelmedi kulaklarıma!

Saydığım eksik isimlere rağmen, ilk yarı Kaleci Lung'u geçemediler maalesef...

Dakika elli bir... Sahanın en iyisi diyebileceğim o Rıdvan'ın topu kaptırmasıyla, Hasan Hüseyin golüyle, geriye düştü Beşiktaş, iyi mi? Hatlar arasındaki irtibat tamamen kopunca Sergen Hoca, Caner, Boateng ve N'Koudou ile tedavi edeceğini düşündü düşünmesine de, 'Atiba ile zevatı kurtardığını sanılırken, yine Hasan Hüseyin çıktı meydana, ardından da Traves... Gömdüler Beşiktaş'ı, Kayseri'nin çimlerine böylece...