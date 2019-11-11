Süper Lig'in en kaliteli, en heyecanlı maçlarından birini izledik dün Bornova'da. Göztepe, zirve yarışı yapan güçlü Y.Malatyaspor'u sarstı ama yıkamadı. İlk yarıda mükemmel bir futbol sergileyen ve harika bir golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar ikinci yarıda galibiyeti sigortalayacak fırsatı yakaladılar ama değerlendiremediler. Bu tip maçlarda ikinci golü atacak puanları cebine koyacaksın. Ama 48'de Soner'in harika pasını defansta kimse yokken gole çevirmeyi beceremeyen Jerome sezon başından beri, "Bu takıma golcü şart"diyen otoriteleri bir kez daha mahcup etmedi. Göztepe'nin son 15 dakikada kapanması, geriye yaslanması, Y.Malatyaspor'un işine yaradı. Gökhan Töre ile yüklenen konuk takım penaltıyla eşitliği yakaladı, Töre'nin gollük şutunda topun bilardovari şekilde direkleri gezdikten sonra çıkması da Göztepe'nin şansıydı.



BAŞLANGIÇ İYİ BİTİRİŞ KÖTÜ

Göztepe ilk yarı kontrollü oynadı. Rakibin iki tehlikeli adamı Guilherme ve Jahoviç'i tutukladılar. Buna karşılık Castro-Napoleoni ve Soner üçlüsü, Malatyaspor'un sol kanadını nefis ataklarla felcetti. Ve Göz-Göz bu üçlünün harika bir şovuyla golünü attı. Napoleoni, Soner'i pozisyona soktu, o da Serdar'a "Al da at" dercesine mükemmel bir pas yaptı o da golünü attı. Konuk takım kalecisi Farnolle yaptığı kurtarışlarla skorun büyümesini önledi. Hele Napoleoni'nin füzesini müthiş bir refleksle çıkardı. İkinci yarıda skoru koruma psikolojisine girilmesi, muhtemel bir galibiyeti engelledi. Göztepe'nin en etkili ismi olan ve attığı golün yanısıra sahada basmadık yer bırakmayan Soner Gürler'in 75'te sakatlanarak çıkması da adeta bir şok, Göztepe'nin büyük şanssızlığıydı. Hakem Arda Kardeşler'in penaltı kararı doğruydu. Ancak Serdar'ın çorabını yırtan Hadebe'ye kırmızı kart çıkarmalıydı.

Alpaslan'a ağabey nasihatı: Keskin sirke küpüne zarar. Ne gerek var maç bittikten sonra kırmızı kart görmeye. Takımın sana ihtiyacı var. Neyse sonuçta puan puandır, önümüze bakalım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın