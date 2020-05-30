Hayatımıza son zamanlarda giren tabirlerden en çok kullandığımız 'sosyal mesafe' sanırım. Virüs bulaşmaması için herkesle en az iki metre mesafeli duruyoruz, buna da sosyal mesafe diyoruz. Bu mesafe gerçekten sosyal mi sizce de? Sosyal sözcüğünün anlamı toplumsal olan, toplum ile alakalı olan demektir... Sosyal olmak, bildiğiniz gibi kişinin toplumla ilişkisinin iyi olması, kendini toplumdan soyutlamaması anlamına gelmektedir. Sosyal kelimesini daha çok sosyalleşmek anlamında kullandığımızdan mıdır bilinmez, sosyal mesafe kavramı içeriğinin dışında da çağrışımlar yapabilmekte... Halbuki bizler, yüzyıllardır sosyal yaşamları ile var olan bir toplumuz.

TEMASSIZ SOSYALLIK

Kucaklaşamadığımız bir bayram geçirdik. Kinestetik bir toplum olmamamıza rağmen, olsun dedik, gönüllerimiz bir... Bu süreçte geçecek deyip, mesafeyi korumayı sosyal sorumluluğumuz bildik. Bilim adamları ve devlet tehlike geçti diyene kadar da sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Dedik ya, gönüller birdi ve o gönüller arasında köprüler kurduk, uzaktan da olsa... Kucaklaşamadık ama, online da olsa hasret giderdik. Ne kadar sevdiğimizi anladık dostlarımızı, akrabalarımızı. Birlikte olabilmeyi iple çektiğimizi söyledik istisnasız her konuşmada... Sosyalleşmenin bir yolunu bulduk yani. Üstelik sadece bayramda değil. Vefa ekipleri mesela; yaşlılarımıza, evinden çıkamayanlara destek oldu hep. Online seminerler, kurslar, eğitimler devam etti. Toplantılar da tabi... Çünkü Aristoteles'in de söylediği gibi, insan doğası gereği toplumsaldır. Yani sosyal yaratılmıştır. Sosyalliğin karşıtına ise bencillik diyebiliriz. Yalnızlığa itilmiş insanın zorunluluğudur belki de bencillik... İnsanın varlığını sürdürebilmesi için başkaları ile iletişime geçmesi yani sosyalleşmesi gereklidir. Tüm bu sebeplerden midir, emin olamayız ama, bizler bu dönemde de sosyalleşmenin yollarını bulduk. Bu sayede, huzurevlerinde ölüme terk edilmiş yaşlılarımız olmadı çok şükür. Yine bunun sonucu, hastane kapılarına atılan hastalarla karşılaşmadık. Biz mesafemizi koruduk ama sanırım o mesafe Sosyal değildi.



FİZİKİ MESAFE

Japon bilim insanı Mesaru Emoto'yu hepimiz tanıyoruz artık, kelimelerin su üzerindeki etkisini araştırdığı deneylerini de... Bu deney bilim dünyasında ciddiye alındı mı bilemeyiz ama sözcükler sandığımızdan çok daha etkili olabiliyor hayatımızda. Kelimelerin düşüncelerimizi ve hayatımızı değiştirmek gibi bir gücü olabilir. Öyleyse virüsten korunmak için korunduğumuz mesafeye sosyal değil de fiziki mesafe desek, daha doğru olmaz mı?