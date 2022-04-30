Dost olmak

Bayram; neşe, huzur, sükun demek. Bu ise birlikte olmak ve birlikteliği kutlamakla mümkün...

Büyük, küçük bir araya gelmekle.

Yani bayram, sevgi bağlarını güçlendirmek demek... Dostluk, arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerini geliştirmek. Bayram anlamına uygun yaşanınca şenlik demek...

İnsan bağ kurmaya programlı.

Dost bildiklerimiz ile ya da arkamızı yaslayabileceğimiz arkadaşlarımız ile var olabiliyor, tamamlanabiliyoruz.

Sevmeye, sevilmeye ve güven duymaya ihtiyacımız var. En çok da sevmeye... Yazarın da dediği gibi 'Belki bu dünyada en büyük, en şiddetli bela ve ıstırap, sevilmemek değil sevememektir'. Sevdikçe insan güzelleşir, sevdikçe kalp beslenir çünkü. Karşınızdakinin hak etmediğini düşünseniz bile, sevmeye devam etmeli. Sevmek insanın kendisi ile ilgili... Yunus ne güzel demiş, aşık olmayan gönül, misal-i taşa benzer...

Yani günümüzün sorunlarından olan ruhsuzluktan ancak sevgi ile kurtulabiliriz...

IYILIGE SARILMAK

Dost kelimesinin kökenine baktığımızda sevmek, hoşlanmak sözcüklerine ulaşıyoruz. Yani dost, sevgimizi verdiğimiz, ondan sevgi aldığımız kişi... Hatasız kul olmaz cümlesini dilimize pelesenk etmemize rağmen, dost bildiklerimizden sadece bir kötü davranışı sebebi ile vazgeçebiliyoruz. Halbuki büyük insan Fethi Gemuhluoğlu gibi, karşımızdaki kişide bulduğumuz tek bir iyi özelliği bile yeterli görsek, o iyiliğe sarılıp sevmeye devam edebilsek dünya çok daha güzel olmaz mıydı?

BAG KURMA IHTIYACI

Ardından koşarak mutluluğu aradığımız kariyer, para veya başarının başka insanlar olmadan hiçbir anlamı olabilir miydi? Yani sevgiyle bağ kurmak en temel ihtiyacımız. Asıl mutluluk da o bağda. Bağ kurma yoksunluğu kişileri birçok bağımlılığın pençesine de düşürebiliyor.

Dopamin peşinde koşabiliyor yani o eksikliği tamamlayabilmek için... Vücudumuzda sadece anlık dopamin salgılanmasını sağlayacak bağımlılıklar elbette sonrasında büyük yalnızlıkla yüzleşilmesine engel olamıyor. Bir iddiaya göre karşımızdaki insanın bize gülümsemesi, 2000 parça çikolataya eşdeğer dopamin salgılamamızı sağlıyormuş. Sadece gülümseme.

Eh bunun selamlaşması, konuşması, derin sohbetini varın siz hesaplayın artık... İşin özeti insan insanın şifası...

FARKLI BAKIS AÇILARI

Dost dediklerimiz ile tüm hatalarına, hatalarımıza rağmen birlikte olabilmek, birlik olabilmek en büyük ihtiyacımız ve insan olabilmenin gereği... Farklı yaşlardan dostlarımız ise zenginliğimiz.

Büyüklerden ve küçüklerden alabileceklerimiz farklı bakış açıları ile geniş vizyon oluşturacak. Bu yüzden okullarda farkı yaş gruplarını bir araya getirecek sosyal etkinlikleri çok önemsiyorum. Hatta keşke eğitimin bazı alanları da değişik yaş gruplarını bir araya getirebilse... Birçok kazanımın yanı sıra akran zorbalığının bile çözümü olabilirdi böyle bir uygulama...

MUTSUZLUK SEBEBI

Yalnız hissetmek en büyük mutsuzluk sebebi. Zayıf, güçsüz, çaresiz güvensiz hissettiriyor. O yüzden önce refik sonra tarik diyoruz... Yalnız başına çıkılan yol ezelden beri tehlikeli olmuş çünkü. Kendinizi güvene almak için hayat denen bu yolda, sırtımızı dayayacağımız arkadaşlara dostlara ihtiyacımız var...

Yine yapılan araştırmalarda, arkadaşlık ilişkileri güçlü olan insanların kariyer, başarı, oturduğu ev gibi birçok alanda da daha iyi şartlara sahip olduğu görülmüş.

Bu durumda mutlulukları için çabaladığımız çocuklarımıza ilk öğretmemiz gerekenlerden biri hiç kuşkusuz sağlıklı bağ kurmak olmalı.

Bayramlarımız ise bu bağların güçlenmesi için en güçlü araç... Bu fırsatları kaçırmamamız

dileği ile mutlu bayramlar....