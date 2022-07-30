Acele ile menzil alınmaz

Erişir menzil-i maksuda aheste giden Tiz reftar olanın payine damen dolaşır..

(Amaçladığı hedefe yavaş ve temkinli bir şekilde giden insan ulaşır/Hızlı giden kişinin ayağına eteği dolaşır) Yaratıcı fikirler aniden gelir zihnimize... Hemen not alıp değerlendirmezsek uçar gider. Ziyan olmaması için acele ederiz. Ancak başarıya ulaşmanın temel şartı fikirleri olgunlaştırmaktan geçer.

Olgunlaşması için istişarelerde bulunmak ise olmazsa olmazlardan.

Eğitim gibi bugünü ve geleceği etkileyecek bir konu ise işiniz, olgunlaşmamış fikirlerin vereceği zararları göz ardı etme riskine giremezsiniz, girmemelisiniz.

Bu şekilde alınan kararların etki mekanizmalarını göz ardı edemezsiniz.



TELAŞSIZ VE TEDBİRLİ

Verilen kararlarda nerelerden beslenildiği de önem arz etmekte.

Eğitimin sahipleri ve uzmanları öğretmenler bu kararların neresinde?

Okul iklimini ne şekilde etkileyecek, bunun için senaryolar oluşturuldu mu?

Hem bugünü hem de yarınları etkileyecek yönlendirecek kararlarda, uygulamalarda paydaşların, akademisyenlerin görüşleri alınıp ince ince dokunup sonrasında harekete geçmek en mantıklısı.

İnsanları sonuca götüren davranış şekli, telaşsız ve tedbirli davranmaktır.

Evet kaybedecek zaman yok , hızlı olmalı; ancak fikri olgunlaştırma sürecini atlamamalı...

Telaşla uygulanan işlerin geri dönüşü hiç de istediğimiz ya da amaçladığımız gibi olmayacaktır.

Amaç demişken, oluşturulan fikirlerin eğitimin amacına uygunluğunun gerekliliğini de hatırlatmakta fayda var. Bu hedeflere uygun istikamet belirlemenin ve tüm bölümlerin birbiriyle bağlantılı, uyumlu çalışmasının önemini de...

Bütünlük içinde olmalı yani...

Günümüzde yapılması gereken, eğitim sisteminin amaçlarını tekrar belirleyip, küçük adımlarla harekete geçerek işe koyulmak.



SİSTEMİN İHTİYAÇLARI

Acele edilmesi gereken tek konu, 'Asli sorunlarımıza dönmek olmalı'. Konuşulması, istişare edilmesi gereken en önemli kısım ise hiç kuşkusuz talim terbiye...

Eğitimin hedefine tekrar dönmenin, ezberci ve sınav sisteminden uzak eğitimden kurtulmanın yolunu bulmak için çalışmalı. Sistemin ihtiyaçları belirlenmeli. Eğitimin sahibi öğretmenlerdir demiştik, yöneticiler değişir. Bu yüzden süreklilik ve öğretmenlik mesleğine sahip çıkmak çok önemli. Sivil Toplum kuruluşlarının desteği de... Politika önerileri için STK görüşlerini dikkate almak gerekir. Özetle aşağıdan yukarıya fikir gelişmeli, olgunlaşmalı.

Değişim yukarıdan olmamalı. Bu konular dikkate alındığında, telaşsız bir şekilde doğru kaynaklardan beslenerek ve istişare ile karar alındığında, eğitim her çocuğun ihtiyacını karşılayacak; gelişim kademelerine cevap verecek şekilde şekilde düzenlenebilir.

Hayaller çok uzakta değil yani, telaşa mahal yok...

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