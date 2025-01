Yeni Suriye inşasında stratejik hamleler

ABD'nin yeni Başkanı Trump, 4 gün sonra göreve başlıyor. En çok merak edilen iki konu, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme ve Suriye'den Amerikan askerini çekmesi. Bu iki konu da Türkiye'yi birebir ilgilendiriyor. Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de" açıklamasını geçen hafta yapmış, "Türkiye önemli bir güç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi anlaştığım bir devlet adamı... Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu. Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye var. Bu benim için sorun değil. Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle" diye konuşmuştu. Trump sözünde durabilirse (ABD Derin Devleti engelemezse) Suriye'de çok önemli gelişmeler olacak. Suriye'de en başta halledilmesi gereken sorun, ABD aparatı PKK-YPGSDG'nin tasfiye edilmesi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Başkan Erdoğan, geçen hafta cumartesi günü Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye projesinin aşamalarını netleştirdi. Erdoğan, Diyarbakır'da verdiği mesajlarda Türkiye'deki yeni durumu ve gelecekten beklentiyi 6 maddelik bir plan çerçevesinde şöyle sıraladı: Aşama Aşama Terörsüz Türkiye, terör örgütü PKK-YPG kendini feshedecek, silahları kayıtsız-şartsız teslim edilecek. PKK (YPG) siyaset üzerindeki vesayeti tamamen kaldırılacak. Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilecek. Bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephe güçlendirilecek. Bölücü terör parantezi kapatılacak, tüm boyut ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda, İmralı heyetinin yaptığı ziyaret ve akabinde gerçekleşen siyasi partilerle görüşmeler hakkında konuştu: "Amacımız terör bariyerlerini kaldırarak kardeşlik hukukunu yüceltmektir. Kayda değer bir mesafe alındı. Heyetin yaptığı temasların verimli geçtiğini, birkaç istisna dışında siyasi partilerin terörsüz Türkiye hedefine samimi destek verdiğini görüyoruz. Bu hedeflere ulaşılması noktasında önemli bir kazanımdır" dedi.



STRATEJİK GÖRÜŞME

İsim vermeden "Diğer aktörlerin de sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söylemeleri, tarafımızdan memnuniyetle not edilmiştir" diyen Erdoğan, "Gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa kazanan tüm Türkiye olacaktır. Örgüt bu çağrıya kulak tıkar, ipe un sererse, bağlantılı yapılar da kendilerinden beklenen iradeyi sergilemezse, o zaman biz terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz.

Örgütü her yerde toprağa gömmek bizim için sadece vakit ve planlama meselesidir" diye konuştu. Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Suriye'den üst düzey heyetin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı, X'ten şu açıklamayı yaptı: "Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzey heyetle 15 Ocak 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir."

2. GÖRÜŞME HAFTAYA

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacağını açıkladı. Şeybani, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Grup toplantısı öncesi, DEM Parti İmralı Heyeti'nin, PKK terör örgütü lideri Öcalan'la ikinci bir görüşme talebinin kendilerine gelmediğini, talep geldiği takdirde değerlendirme yapacaklarını söyledi. Bu açıklama üzerine, heyet üyesi Sırrı Süreyya Önder, "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" ifadesini kullandı. İmralı görüşmesine Ahmet Türk'ün katılmayacağı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Toplantıya Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman) ile Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya'nın dışişleri bakanları, ABD ve İtalya'nın ise dışişleri bakan yardımcıları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri, KİK Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi katıldı.



ENERJİ TEDARİĞİ

Bakan Fidan, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlarla ilgili ikili temaslar yaptı. Fidan, Suriye'deki yeni yönetimle angajman ve teşvik temelinde geliştirilecek temasların ülkenin istikrarını hedefleyen yolda önem taşıdığının altını çizdi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesini vurgulayan Bakan Fidan, Suriye'deki mevcut durumdan istifade etmeye çalışabilecek bölücü terör örgütüne karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağını bir kere daha yineledi. Toplantıda Bakan Fidan, Suriye'nin yeniden imarı yolunda ivme kaybedilmeden sistematik ve tutarlı adımlar atılmasının önemine işaret etti. Ayrıca, Suriye'ye yönelik yaptırımlara son günlerde getirilen muafiyetlerin kapsamının gelecek dönemde kritik sektörleri de içerecek şekilde genişletilmesinin teşvik edilmesini istedi. Enerji Bakanı Erdoğan Bayraktar, Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin enerji politikası ve hedeflerini anlattı. Bayraktar, "Nükleer enerjiyi portföye ekledik. Bölgesel iş birliği çok daha önemli hale geldi. Türkiye olarak, komşu pazarlarla bağlantılarımızı artırmaya ve üç katına çıkarmaya çalışıyoruz. Coğrafi konumumuz açısından şu anda komşumuz Irak'a enerji sağlıyoruz, bölgede ve ülkede bir istikrar olması açısından Suriye'ye enerji tedarikimizi artıracağız" ifadelerini kullandı. Türkiye, Trablus ve Bingazi yönetimlerini barıştırdı. Türk Hava Yolları (THY), 14 Ocak 2025 tarihinde Bingazi uçuşlarına yeniden başladı. Bingazi uçuşları haftada üç gün icra edilecek. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Tarihi bağlarımız bulunan Bingazi'ye yeniden sefer başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz" dedi.



SONUÇ

TÜRKİYE dostları için müşfik, düşmanları için kahredicidir. Dost ve kardeşimiz Azerbaycan, Pakistan, Irak, Suriye, Libya ve Mısır'ın her an yanındayız.