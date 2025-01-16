Zafer Gazze halkınındır

7 Ekim 2023'ten bu yana 466 gündür Siyonist Netanyahu rejimi, Gazze'de soykırım yapıyordu. 50 bin Filistinliyi şehit etmiş, 100 binin üzerinde Filistinliyi yaralamıştı. Emperyalist Batı seyrediyor, ABD Başkanı Biden, İsrail'e silah göndererek, soykırıma ortak oluyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gaddar Netanyahu'yu durduracak insanlık hamlelerini aylardır yapıyordu. ABD Başkanlık seçimlerinden sonra, Gazze'de başarıya ulaşamayan Netanyahu için sıkıntılı günler başlamıştı. Kıvranıyordu. ABD'den ateşkes için uyarılar artmış ve son bir aydır Gazze'de ateşkes için Katar'da görüşmeler yapılıyordu. Dünya nefesini tutmuş, Gazze'de tarafların ateşkes için anlaşmasını bekliyordu. Nihayet, dün ateşkeste Siyonist Netanyahu, Hamas'la anlaşmak zorunda kaldı. İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlandığını resmen Katar Dışişleri Bakanı Abdurahman Al-Sani duyurdu.



KALICI BARIŞ MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından sonra, Türk milletinin hislerini yansıtan duyarlı bir açıklama yaptı. Aylardır Gazze'de ateşkes sağlanması yolunda mekik diplomasisi uygulayan Başkan Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

HALK İÇİN KAZANIM

Hamas'tan ateşkes anlaşması sonrası açıklama geldi: "15 ayı aşkın süredir devam eden direnişimizin bir sonucu. Anlaşma, Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma, halkımız, direnişimiz ve özgür dünya için bir kazanımdır. Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz." Uzun süredir beklenen Gazze ateşkesi anlaşması, ABD'de iktidar değişimine sadece beş gün kala yaşandı ve her iki taraf da bu anlaşmayı kimin başardığı konusunda tartışmaya başladı. Biden, bölgeden resmi açıklama beklerken, Trump anlaşmayı büyük harflerle bir sosyal medya gönderisinde duyurdu: "Bu EPİK ateşkes anlaşması, yalnızca Kasım ayındaki Tarihi Zaferimizin bir sonucu olarak mümkün oldu." Son mirası olarak "Gazze'de ateşkesi sağlamakla" anılmak isteyen mevcut başkan Joe Biden ise Trump'tan sonra konuştu: "Ben organize ettim." New York Times gazetesi manşetine taşıdığı detaylı analizde ateşkes için "İkisi de kendine mal etti" ifadelerini kullandı.



NETANYAHU KIVIRDI

466 gündür Gazze'de yaşanan Siyonist Netanyahu katliamlarına ses çıkarmayan ikiyüzlü Batı medyası ateşkesi manşetlere taşıdı. New York Times, Fransız Liberation, İngiliz Guardian ve diğerleri, "Bir ateşkes ve umut", "Karanlık bölüm sona ermiş olabilir", "Filistinliler habere inanmakta zorluk çekiyor" diye yazdılar. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklemenin "zor bir karar" olduğunu, ancak kabinenin anlaşmayı onaylamak zorunda olduğunu belirtti. Siyonist Netanyahu, İsrail kabinesinin ateşkesi onaylamak için toplanmayı erteledi. Netanyahu kıvırdı, Hamas'a yeni şart koştu. Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü, Hamas'ı suçladı. "İsrail kabinesi, arabulucular İsrail'e Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini bildirene kadar toplanmayacak" denildi. Hamas'tan da bir son dakika açıklaması geldi. Hamas yetkilisi İzzet er-Rişk, Hamas'ın arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlı olduğunu ajanslara bildirdi.



İLK 3 GÜN ÖNEMLİ

Bu gelişmeler olurken, olumsuz tavır takınan Religious Zionism (Dini Siyonizm) partisinin iktidar koalisyonundaki geleceğiyle ilgili müzakereler de gündeme geldi. Netanyahu, parti başkanı Bezalel Smotrich'in partisinin protesto amacıyla istifa edip etmeyeceğine dair bir cevap verene kadar kabineyi toplayamayacağını belirtti. Hamas tarafından paylaşılan bir belgeye göre, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ilk günü üç İsrailli kadın sivil rehine serbest bırakılacak. Üst düzey Hamas yetkilisi Bassem Naim'in paylaştığı belgeye göre, ateşkes ve rehine takası 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek ve her biri 42 gün sürecek üç aşamadan oluşacak. Ayrıca her İsrailli sivil rehine için 30 Filistinli mahkum, her İsrailli kadın asker için ise 50 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.



3 KRİTİK AŞAMA

1. AŞAMA: Belgeye göre, ilk aşamada Gazze'de tutulan 33 rehinenin serbest bırakılması bekleniyor. İlk gün, Hamas tarafından üç İsrailli kadın rehine serbest bırakılacak. Yedinci gün, Hamas dört rehine daha bırakacak.

Ardından, her yedi günde bir, öncelikle kadın (sivil ve asker) rehineler olmak üzere üç İsrailli serbest bırakılacak. Altıncı hafta itibarıyla bu aşamaya dahil olan tüm rehineler serbest bırakılacak ve karşılığında İsrail, Hamas'ın sunduğu listeler doğrultusunda belirli sayıda Filistinli mahkumu cezaevlerinden serbest bırakacak.

2. AŞAMA: Anlaşmanın ikinci aşaması, "askeri ve düşmanca operasyonların kalıcı olarak durdurulmasını" içeriyor. İkinci aşama için Pazar günü başlayacak ateşkesin 16. gününde müzakereler başlayacak. Hayatta kalan tüm İsrailli erkek rehinelerin (sivil ve asker) serbest bırakılması bekleniyor.

Buna karşılık, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar ve gözaltı merkezlerindeki tutuklular serbest bırakılacak. İsrail, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilecek.

Ancak İsrail, Hamas'ın askeri ve siyasi kapasitesi tamamen ortadan kaldırılmadan bu çekilmeye razı olmayacağını belirtti. Hamas ise son rehinelerin teslim edilmesini, İsrail'in tüm güçlerini bölgeden çekmesine bağladı.

3. AŞAMA: Ölen rehinelerin iadesi sağlanacak. Gazze'nin yeniden inşasına yönelik üç ila beş yıllık büyük bir plan başlatılacak.

Ancak yeniden yapılanma için maliyetin nasıl karşılanacağı belirsizliğini koruyor.



SONUÇ

Siyonist Netanyahu'nun Katar'da imzaladıkları ateşkes anlaşması sonrası son ayak oyunlarının merkezinde Selahaddin Koridoru olduğu anlaşıldı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun koridordan çekileceği haberleri yalanlanırken, "İsrail, Philadelphi Koridoru'ndan çekilmiyor. İsrail 42 günlük sürenin tamamı boyunca koridorda kalacaktır" denildi. Açıklamada, "Anlaşma boyunca kuvvetler, koridorda farklı bir şekilde konuşlandırılacaklar. Bu yeniden konuşlandırma ile tüm koridor boyunca ileri karakollar ve devriyeler kontrolü sağlayacak" ifadesi yer aldı. "42. günün sonunda anlaşma talepleri yerine getirilmemiş olursa, İsrail 50. günden sonra da koridorda kalmaya devam edecektir" denilen açıklama, Siyonistlerin niyetini açıkça gösteriyor. SİYONİST NETANYAHU, MASUM FİLİSTİNLİLERİN AKITTIĞI KANLARIN HESABINI MUHAKKAK VERECEK. ZAFER GAZZE HALKININDIR.