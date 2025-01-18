Gazze Ateşkesi’nde Erdoğan’ın etkin rolü

Siyonist İsrail ile Hamas arasında ateşkes kesinleşti.Gazze'de yaşayan 2 milyonu aşkın Filistinlinin 15 aydır yaşadığı büyük trajedi bitti. İnşallah ateşkesin ardından Gazzeli kardeşlerimiz nefes almaya başlayacak. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, 15 Ocak'ta Hamas ile İsrail'in anlaştığını açıklamıştı. İsrail hükümetinin ateşkesi onaylaması beklenirken, ABD bu durumu inkar edemedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın yeniden müzakere masasına dönmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımını istediklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Hamas'ı masaya geri getirmesi ve bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışması için ağırlığını ve etkisini kullanmasını istedik. O da bunu yaptı." Bu açıklama sonrası yaptığım araştırma sonunda, Gazze'de ateşkese giden yolda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılı Eylül ayından bu yana etkin rolü olduğunu öğrendim.



KARARIN ARKA PLANI

Tarih: Eylül 2024. Hatırlayalım. Eylül ayında, İsrail ve Hamas arasında 4 günlük ateşkes uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı. Arka kapı görüşmelerinde Hamas, 4 gün içerisinde kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Hamas'ın açıklamasına göre İsrail de 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacaktı. Ateşkes anlaşması, insani ve tıbbi yardım malzemeleri ile yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak. Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecekti. BM'den Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edildi. Ancak Siyonist Netanyahu ayak oyunlarına başladı. Ateşkes sürecinde çözüm konusunda sahada aktif rol üstlenen tarafların öncüsü Türkiye oldu. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan rehine aileleriyle temasa geçerek, rehinelerin durumuna ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Türk yetkililerin Hamas ile temasa geçerek rehinelerin serbest bırakılması konusunda ikna çabası yürüttüğü öğrenildi. Türkiye'nin teması sonrasında Hamas olumlu yanıt verirken, İsrail'in ateşkes maddeleri konusunda ikna edilmesi beklendi.



BIDEN'IN AÇIKLAMASI

Türkiye, Eylül ayından başlayarak Gazze ateşkesi için arka kapı görüşmelerini devamlı sürdürdü. Başkan Erdoğan, Katar Emiri El Sani ve Hamas temsilcileri ile arka arkaya görüşmeler yapmıştı. Ve tarih, 27 Kasım 2024. ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamış ve sözlerinin devamında Gazze'ye değinerek şunları söylemişti: "Lübnan halkı nasıl güvenlik ve refah içinde bir geleceği hak ediyorsa, Gazze halkı da bunu hak ediyor. Önümüzdeki günlerde ABD, Gazze'de ateşkes sağlanması için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğer ülkelerle birlikte yeni bir girişimde bulunacağız." Gazze'de barışa doğru atılan adımlar, Türkiye'nin etkin rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. İşte, Kasım 2024'te Hamas'ı masaya oturtmak için Biden, Dışişleri Bakanı Blinken'ı Ankara'ya göndermişti. Erdoğan'dan yardım istemişlerdi.

O günlerde bu konu gizli kalmıştı. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, arka kapı görüşmeler sonucu, GAZZE'DE ATEŞKES için Hamas'ı masaya oturmaya ikna etmiş, Katar Devlet Başkanı El Sani ile Başkan Erdoğan, ateşkes şartlarını ele almışlardı. Son ateşkeste, Biden ile Trump 'Ben yaptım' kavgaları olurken, Ateşkes'in arka planında Başkan Erdoğan'ın güçlü liderliğini Blinken itiraf etmiş oldu.



HER KRİZİ ÇÖZDÜ

Erdoğan, yapıcı ve mekik diplomasi faaliyetleriyle Avrasya'da istikrarına katkı sağlarken, Türkiye, arabuluculuk çalışmalarıyla pek çok krizin çözümünde ÖNCÜ VE ANAHTAR unsurların başında olmayı başarıyor. Erdoğan'ın gerçekleştirdiği kriz çözümleri... Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Karabağ zaferi, Libya gibi kriz bölgelerinde etkili bir diplomasi yürüten Başkan Erdoğan-Türkiye, son olarak Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümü için adım attı. Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'nin, arabuluculuk faaliyetleri kapsamında, 10 Mart 2022'de Antalya'da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu marjında, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını bir araya getirmesi, uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran gelişmelerden oldu. Türkiye, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına 28-30 Mart 2022'de ev sahipliği yaparken, 22 Temmuz 2022'de "Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması"nın imzalanmasında öncü rol oynadı. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilen esir takasında arabulucu rolü üstlendi.



SURİYE'DE ZAFER

MİT tarafından bu yıl ağustos ayında, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atıldı. Azerbaycan, Kafkasya'nın çözülemeyen sorunu Karabağ'daki Ermeni işgaline son verirken, Türkiye'nin askeri, siyasi ve diplomatik çabaları belirleyici unsur oldu. Ermenistan'ın sınır ihlalleri ve saldırılarıyla başlayan Karabağ savaşı 44 günde Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yoğun diplomasi yürüttü. Suriye'de geçici yönetimin göreve başlamasıyla bölgede, barış ve istikrarın sağlanması için çaba sarf eden Erdoğan, 10 Aralık'ta ilk görüşmesini NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptı. Görüşmede, Erdoğan, ülkenin, Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.



SOMALİ - ETİYOPYA

Somaliland krizinde barış masası ANKARA'da kuruldu. Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizi de Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüm yoluna girdi. Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iki ülke arasında yaklaşık bir yıldır süren krizin çözümü için mutabakata vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ve BAE arasındaki anlaşmazlık için de devrede Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde anahtar ülke rolünü sürdüren Türkiye, son olarak Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlık için de devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Aralık Cuma günü Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüşerek, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan gerilimi çözmek için arabuluculuk yapmayı teklif etti.



SONUÇ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yapıcı ve mekik diplomasi faaliyetleriyle Avrasya'da istikrarına katkı sağlarken, Türkiye, arabuluculuk çalışmalarıyla pek çok krizin çözümünde ÖNCÜ VE ANAHTAR unsurların başında olmayı başardı. EVET. Uluslararası krizlerin çözümünde arabulucu rolü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük lider, Türkiye'yi sorunların çözümünde "anahtar ülke" konumuna getirdi. ANKARA, ULUSLARARASI DİPLOMASİNİN MERKEZİDİR.