ABD ve İsrail'in Suriye'de yeni kirli oyunları

8 Aralık'ta Suriye halkının diktatör Esad yönetiminden kurtuluşunu stratejik hamlelerle sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü de korumasını adım adım takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın çelik çekirdek kadrosundan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MIT Başkanı İbrahim Kalın da Derin Amerika, siyonist Netanyahu ve Fransa'nın Suriye'de kurgulumakta olduğu sinsi kirli planları da akamete uğratıyorlar.

Hakan Fidan, ABD-Siyonist Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a aparat PKK-YGP-SDG çapulcusu Şahin Çilo üzerinden yürütmek istedikleri kirli tezgahlara karşı, "Yaptıklarınız farkındayız" mesajı verdi. Suriye'de emperyalist ülkelerin kurgulamakta oldukları kirli-sinsi tezgahlara karşı anında gardını alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında, çok net Suriye mesajı verdi.

BAKAN FİDAN AÇIKLADI

Bakan Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz.

Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek, devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz" dedi. Fidan ile Katar Başbakan Yard.Dışişleri Bakanı Elsani ile Gazze'de siyonist Netanyahu'nun sürdürdüğü insanlık dışı eylemlerini telkin ederken, Suriye'nin geleceğini enine boyuna değerlendirdiler.

Suriye'de oynanmak istenen kirli oyunlara karşı Türkiye'nin net tavrını Hakan Fidan şöyle açıkladı: "Bizim Suriye ile ilgili yaklaşımımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek, devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz.

Bizim için aslolan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak bölgede ve uluslararası camiada yerini almasıdır. Her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz. Suriye'de her şey sıfırdan eksiden başlıyor.

Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda.

Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz."

PKK TASFİYE OLACAK

Dışişleri Bakanı önemli vurgulamalarda bulundu: "Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden birtakım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz.

Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz. Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak." Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de son günlerde Derin Amerika-Siyonist İsrail-Fransa'nın aparat PKK-YPG üzerinden yeni kirli-sinsi planlarına karşı, Türkiye'nin net çıkışını yaptığını biliyoruz.

EMPERYALİSTLERİN SURİYE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SABOTAJLARI. Suriye'de ABD-Centcom'un aparatı YPG çapulcusu Mazlum Kobani isimli elebaşı var. Centcom tarafından, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olarak kabul edilen Kobani, 26 Nisan'da PK'nın kanatlarıyla Kamışlı'da bir toplantı yaptı.

ABD, İsrail ve Fransa'ya yakın isimler de bu toplantıya katıldı.

Çapulcu Şakin Çilo ağzındaki baklayı çıkardı: "Merkezi olmayan Suriye' diye üfürdü.

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi aparat Mazlum Kobani, konferansta yaptığı açıklamada, merkezi olmayan bir Suriye hayal ettiklerini vurgulayarak, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Başkanı Mesud Barzani'ye, Terör örgütü PKK/KCK'ya, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve KYB Başkanı Bafıl Talabani'ye teşekkür etti. Konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a teşekkür etmeyen Kobani, bunun yerine "İmralı'dan gelen 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın barış ve istikrara etkisi vardı" ifadelerini kullandı.

Konferansı yakından takip eden Rudaw'ın haberine göre ABD Dışişleri'nden ismi açıklanmayan bir sözcü, "Amerika, Kürtler arası diyalog sürecinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyor ve sürecin verimli ilerlemesini bekliyor" ifadeleriyle konferansa destek verdi.

"HEYET OLUŞTURULMALI"

Konferans sonrası yayınlanan bildirgede ortak hareket için bir heyet oluşturulması kararı alındı. "Kolektif iradeyle ortak bir Kurdî görüş oluşturmak ve Suriye'deki Kürt sorununa demokratik, ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK gibi adil bir çözümü gerekli kılmaktadır" denildi.

Bilindiği gibi ABD helikopteri ile Suriye yönetimine giden Mazlum Kobani'nin Kamışlı toplantısında, hayallerini açıklamaya yazdırdığı gözlendi: "Suriye'dekı PKKYPG- SDG'nın Şam yönetiminden talepleri şöyle: "Suriye'de SDG'nın işgal ettiği bölgeler FEDERAL bir Suriye çerçevesinde entegre bir siyasi-idari birim içinde birleşmeli. Merkez ve bölgeler arasında adil bir güç ve zenginlik dağılımını içeren ademi merkeziyetçi bir Suriye olmalı, SDG bölgeleri birleşsin;

Kürtçe, Arapça ile resmi dil kabul edilsin, haklar anayasa ile garanti altına alınsın, devletin adı, bayrağı ve milli marşı Suriye toplumunun milli ve kültürel çoğulculuğunu yansıtmalıdır.

Nüfus yoğunluğunu ve coğrafi alanı dikkate almak için mevcut idari bölümleri gözden geçirilmelidir."

SÜRESİZ İŞGAL PLANI

Siyonist -Soykırımcı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, Suriye'deki kirli planlarını geçen haftalarda şöyle açıklamıştı: İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, dün İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'na (Şeyh Dağı) yaptığı ziyaret sırasında konuştu.

Katz, "İsrail'in Suriye'deki işgali 'süresiz' olacak. Hermon'un zirvesinden durumu izleyeceğiz. Hermon'daki güvenlik bölgesini tutacağız ve Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmamasını sağlayacağız. Sınırdaki tampon bölge boyunca ek ileri karakollar inşa etmek için hazırlıklara başladık" dedi.

SONUÇ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin net ve kararlı duruşunu gösterdi:

"PKK-YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz ortadadır.

Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın yapılan çağrıya olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgede normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz." NOKTA.