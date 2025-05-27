Menderesler ölmez

Bugün 27 MAYIS. 27 MAYIS DARBESİ'nin üzerinden 65 yıl geçti. Milli iradeyi o kara gün hançerlediler. Demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı yabancıların aparatı CUNTALAR kahpece idam ettiler. Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes, kalplerde yaşıyor. Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu, vatan ve millet için çalışmışlardı. Milli iradeye kastedenler kahrolsun... Yassıada Cunta Mahkemesi'nin hakim ve savcıları, "Halka hizmeti Allah'a hizmet" diyen vatan evladını kahpece yargıladılar. Bugün isimleri unutulmuş Mahkeme Başkanı Başol, savcı Egesel, "Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor" diyerek kararı zaten açıklamıştı. Orada adaleti katlettiler. Hukuku siyasetin oltasına yem yaptılar.



SÖYLEDİĞİ SÖZLER

CHP'nin darbeler bagajı var. Ağır mı ağır. Rahmetli Adnan Menderes'in, 27 Ekim 1957 seçimlerden hemen sonra söylediği şu sözleri hatırlayalım:

"Muhterem arkadaşlar, size esefle haber vermek isterim ki, iktidara gelişimiz henüz bir ayı bulmadığı halde, bazı zaruri değişiklikleri mesele ittihaz ederek Cumhuriyet Halk Partisi, orduyu aleyhimize tahrik etmek yoluna sapmıştır. Bizim bütün çabalarımız memleketimizde demokrasiyi perçinlemeye matuftur. Cumhuriyet Halk Partisi, eğer başarılı bir çalışmaya girmek istiyorsa, başlarındaki iktidar hastalarını atmalıdır. Bu iktidar hastaları havayı karıştırmak istemektedirler. Memlekette siyasi iktidarı muhtel (bozuk) göstererek, bir polemiğe, bir hücum ve taarruza geçmişlerdir." Evet. 1957 seçimlerinden sonra İnönü ve CHP, darbeye zemin hazırlamaya, orduyu kışkırtmaya, kendine yakın basını ve üniversiteleri, Menderes ve Demokrat Parti'ye karşı tahrik etmeyi tırmandırmışlardı. CHP çizgisindeki Ulus, Yeni Ulus ve Halkçı Gazete özellikle Başbakan Menderes'i tezyif ve tahkir ederek itibarsızlaştırmaya çalışıyor, askeri kışkırtıyordu. Kara leke 27 Mayıs darbesiyle, Cuntalar, MİLLİ İRADEYİ GASP ETMİŞLERDİ.



ARADIKLARINI BULAMIYORLAR

27 Mayıs darbesinin arkasında Derin Amerika ve İngiltere'nin olduğu cuntacılar var. Özgür Özel, sokakları harekete geçirmeye çalışıyor ama umduğunu bulamıyor. O aradıkları cuntacılar artık yok. Hatırlayalım. 27 Mayıs darbecilerinin ve destekçilerinin CHP ile aralarında bir ilişkinin olduğunu gösteren gösterge darbeden sonra oluşturulan Kurucu Meclis'te yer alan 49'u doğrudan 125'i dolaylı CHP'li temsilcisidir. 27 Mayıs sonrası CHP'den milletvekili olan darbeci Orhan Erkanlı "biz darbeyi Akis dergisi ve Ulus gazetesi okuyarak yaptık" demiştir. Milli Birlik Komitesi üyesi Yüzbaşı Ahmet Er, "Ordu içindeki birçok subay İnönü ile irtibatlıydı. Darbeden sonra bazı Milli Birlik Komitesi üyeleri ile Afet İnan'ın evinde İnönü ile toplantı yapmışlar. "Bize iktidarı verin sizi senatör yapalım" pazarlığı olmuş. Tabii daha sonra onlar senatör oldular" demiştir.



DÜNÜ BİLMEYEN BUGÜNÜ ANLAYAMAZ

Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 27 Mayıs darbesiyle ilgili gençlere önemli bilgiler verirken, "Aziz millet, merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır" demişti. Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, milletin gönlünde derin yaralar açan 27 Mayıs askeri darbesinin 64. yılında, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından bir yargı tiyatrosuyla idama mahkum edilen ve darağacına gönderilen Adnan Menderes'i, Hasan Polatkan'ı ve Fatin Rüştü Zorlu'yu burada tekrar rahmet ile minnetle yad ettiğini belirtmişti. Devamında, "Yaslıada'yı verdikleri kararlarla demokrasimizin utanç adasına, hüzün adasına dönüştürenleri de bugün bir kez daha nefretle anıyoruz. Üzerinden değil 64 sene, asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Sokakları karıştırarak darbeye zemin hazırlayanları, 'kıyma yaptılar' diyerek ahlaksızca üniversite öğrencilerini kışkırtanları dilinden ve kaleminden kan damlayan sözde hukukçuları unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. 27 Mayıs darbesi adım adım uygulanan bir provokasyonun sonucudur. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başlamış ilk kez milletin özgür iradesiyle bir parti iktidara gelmiştir. Demokrat Parti iktidarı, on yıllar süren tek parti dönemi sultası sonrasında millete umut vermiş, özgüven aşılamış, ülkemiz genelinde bir kalkınma hamlesinin başlamasına vesile olmuştur" diye konuşmuştu. Darbenin start düğmesine 6-7 Eylül olaylarıyla basıldığını belirten Başkan Erdoğan, "Ardından ülkemizin farklı illerinde provokasyonlar, kavgalar, protestolar doğrudan toplumsal fay hatlarını kaşıyan gerilimler yaşanmıştır. Darbeden 3 sene önce Menderes'e 'Zıddıma gittiğinizde yapamayacağım yoktur' tehdidinin özellikle baş mimarları, darbeye uygun ortam hazırlamak için üç yıl boyunca uğraştılar, didindiler. Ellerinden geleni ardlarına koymadılar" ifadesini kullanmıştı.



SONUÇ

CHP, DÜNDEN FARKLI MI? Aradan 65 yıl geçmiş, bugün CHP'yi yöneten Özgür Özel, dünlerdeki CHP'den farklı mı? Önceki, gün Bursa'dan yaptığı vicdansız açıklamaya bakar mısınız? Aziz milletimizin yüzde 52 oyla seçtiği, 5 yıl Türkiye yönetimini teslim ettiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a haddini aşarak, "Seni dünyaya rezil edeceğim" deme cüretini gösteriyor. Atatürk'ün kurduğu CHP'yi, yolsuzluklara siper etmekten utanmıyor.Ülkemizi yabancılara şikayet etmekten gocunmuyor. Kendisi rezil oluyor. Sosyalist Enternasyonel'in İstanbul'daki toplantısını bir siyasi rezalete dönüştürmeyi başarıyor. Misafirlerine İmamoğlu pankartı tutturup, kendi eli ile Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettirmeye kalkıyor. 65 yıl önce, CUNTACILAR tetikçiliğiyle kışkırtan, demokrasiyi katleden zihniyet, bugün de CHP'DE. Hiç değişmiyor. Vicdanları sızlamadan, Aziz milletimizin seçtiği, Büyük Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyen Başkan Erdoğan'a, "Seni dünyaya rezil edeceğiz" deme cüretini gösteren zihniyetle, 27 Mayıs darbecilerinin mekaniğinde bulunan CHP zihniyeti hiç değişmiyor. AZİZ MİLLETİMİZ o kara günü unutmuyor ve unutturmayacak. Milletimiz emperyalizme karşı tarihi bir savaş veren, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'yi bugün ülkemizi yabancılara şikayet edenleri de unutmayacak. Türkiye'yi günümüzde de yabancılara şikayet edenleri, sokakları kışkırtanları, emperyalist ülkelerin istihbarat servislerince kurgulanmış KONTROLLÜ KAOSTAN iktidar çıkarma hayali görenleri de unutmayacak. Demokrasi sandıklarına gömmek için sabırla bekleyecektir. Bugün Vatan Caddesi'ndeki ebedi istirahatgahlarında yaşayan Demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatın Rüstü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın aziz ruhlarının karşısında saygıyla eğilirken, darbeci zihniyeti lanetliyoruz.