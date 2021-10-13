İngiltere'de geçtiğimiz ay enerji şirketlerinden bazılarının ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng bu gelişmenin ardından ülkede ağır araç sürücülerinin sayısının yetersiz olması nedeniyle devam eden yakıt tedariki sorununun aşılabilmesi için İngiliz askerlerinin birkaç gün içerisinde sürücü olarak göreve başlayacağını açıkladı. TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarket raflarının da boş kalmasına ve krizin daha da derinleşmesine neden olmuştu. Evet bu eski haberi niçin köşeme taşıdığımıza gelelim şimdi...

İNANABİLİYOR MUSUNUZ!

İdam edilen Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in söylediğine inanılan "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözünü hatırlatacak cinsten bir haber düştü ajanslara çünkü... Üstelik "Prens Charles'dan çevreci hareket!" başlığıyla verilen haberde İngiltere'de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles'ın 21. doğum gününde annesinin hediye ettiği Aston Martin'in yapılan değişiklikler sayesinde şarap ve peynir atıklarıyla çalıştığı anlatılıyor. Aston Martin marka aracın artık fosil yakıt kullanmadığını belirten Charles, "Benim eski Aston Martin'im, artık atık ürünlerle çalışıyor. Buna inanabiliyor musun? İngiliz beyaz şarabı ve peynir üretim sürecindeki atıklarla çalışıyor" dedi.

İnanabiliyor musunuz İngiliz beyaz şarabı ve peynir! Prensin İngiltere'deki akaryakıt krizine bulduğu çözümü alkışlıyorum!