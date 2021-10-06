Dün ajanslara haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendiği haberi düştü. Elbette ki ben hukuk insanı değilim. Bu kararları hukukçular veriyor. Ancak bu konuda benim de edecek bir kaç kelamım var.

İşlerin yürüyüşünü, taksicilerin sıkıntısını bilemem ama taksi müşterisi olarak ben kendi yaşadıklarımı çok iyi biliyorum. İşine saygısı olan, mesleğini düzgün yapanı dışarıda bırakarak söylüyorum ama Uber'in bu kadar tercih edilmesinin yegane sebebi bizzat taksiciler. Neden mi?

Geçen gün iki kızımla birlikte Hatay Susuzdede civarında 45 dakika taksi bekledikten sonra elimdeki eşyalarla 1 kilometre yürümek zorunda kaldım. Akşam trafiğinde durakta taksi yoktu. Mecburen yol kenarına çıkıp her geçen taksiye el kaldırmak suretiyle beklemeye başladık.

Çok kalabalık olduğu için bir yandan çocukları trafikten korumaya çalışırken bir yandan da taksicileri görebilmek için iki sıra park etmiş arabaların arasından yola doğru çıkmak zorunda kaldım. En sonunda zar zor bir taksi durdu, tam binecekken, "Abla nereye gideceksin? Yakınsa götürüvereyim" dedi. Gideceğim yeri söyleyince de mesafeyi uzak buldu ve bizi almadan bastı gaza, gitti. Ben öylece kalakaldım. Abla...

Nereye gideceksin... Yakınsa götüreyim... gibi cümleler ancak komşunuzun size kurabileceği türden. Apartman çıkışında karşılaşmışsınızdır ve bu cümleleri kurar size... Ama bir taksicinin işi sizi istediğiniz yere götürmektir. Yakın, uzak, ters vs. gibi tercihleri olamaz.

Uber'de ise gideceğiniz yeri söylüyorsunuz, kapınızın önüne bir araç hem de en şıkından geliyor. Şoförü ise hem saygılı hem de sizin tercihinize göre hareket ediyor. Şimdi siz karar verin haksız rekabeti kim yapıyor?

Son çıkan yasaya göre ise yolcu almayan taksicilere büyük cezalar getirildi. Bu cezaların arasında trafikten men bile var.

Aslında belki onlara en büyük ceza bu tip uygulamaların ve seçeneklerin olması...

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