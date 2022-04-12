Victoria da kaynana oldu!

Victoria Beckham ve David Beckham çiftinin her yaptığı olay... Bu kez büyük oğullarını evlendiren çift yine dünyanın gündeminde baş sıraya oturmayı başardı. Hem de onca savaşa, hastalığa, pandemiye rağmen.

Yılın düğünü olarak adlandırılan tören, her ayrıntısıyla çok konuşuldu. Ama asıl kıyamet düğünden sonra koptu. Çünkü damat, sevgisini göstermek için eşinin soyadını da kullanma kararı verdi.

MAGAZİNE GÜN DOĞDU

Brooklyn, sosyal medya hesabında düğün fotoğraflarını "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla paylaştı. David Beckham ise "Mr&Mrs Beckham" olarak yani sadece kendi soy isimleriyle paylaştı aynı fotoğrafı... Bu paylaşımı David Beckham yapmış olmasına rağmen "Victoria'yı sinirlendiren hareket başlıkları" atıldı...

Hatta ileri giden birkaç haber sitesi Victoria'nın oğluyla konuşmadığını falan yazmış. Viktoria'nın bu jeste kızdığını kim nereden çıkardı anlamadım. Hem neden David değil Victoria? Çünkü o bir kaynana...

Kesin o kızmıştır zihniyeti ile yapılan haberler bunlar. Tam tersi belki bir kadın olarak gelinine yapılan bu jeste sevinmiştir.

Belki "Ne güzel evlat yetiştirmişiz" diye düşünmüştür, belki gözleri dolmuştur...

Neden olmasın! Bundan sonra Victoria ve Nicola'nın kıyaslandığı haberlerin yapılacağından eminim. Böyle bir kayınvalide ve gelin malzemesi magazin gündemine zor düşecek cinsten...

KISIR BİR DÖNGÜ

Halbuki damadın asla kıyaslayamayacağı iki kadını niçin hep bir yarış içine sokuyoruz. Neden ondan birini daha çok sevmesini bekliyoruz. Bu beklenti ise ailelerin temeline dinamit döşüyor. Kayınvalidelerin gelini hakkında hep kötü düşündüğü varsayımı da gelinleri siper almaya zorluyor. Bu düzen böyle sürüp gidiyor...