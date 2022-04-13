Hesaplı seyahatin püf noktaları

Bana "Boş vakitlerinizde ne yaparsınız" diye sorsalar cevabım bilet ya da otel araştırmak olur.

Seyahat etmeyi o kadar çok seviyorum ki, sadece planını yapmak bile bana büyük keyif veriyor. Genellikle biletimi aylar öncesinden alıp otelimi ayarlamış oluyorum. Erken rezervasyonun avantajları çok büyük. En az 3'te bir fiyatına gidiyorsunuz istediğiniz yere... Pandemi dolayısı ile 2 yılı hiç havayolu sitesi gezmeden hiç otel bakmadan geçirince geçtiğimiz Eylül ayında telefonuma düşen bir kampanya haberiyle dayanamayıp başladım araştırmaya... O sıra korkumuz pandemi. Hangi ülke kimi alıyor belli değil çok riskliydi erken rezervasyon...

Buna rağmen yine de çok çok karlıydı...

Yurt içi bilet alamayacağınız fiyataydı biletler. O zamanın şartlarıyla ölçüp biçtim ve ailece gitmek için Ukrayna'ya bilet aldım. Ama hiç ummadığım bir şey oldu ve Ukrayna'da savaş çıktı.

AVRUPA ŞUAN MANTIKSIZ

Avrupa'ya gitmek şu ara pek akıllıca değil çünkü Euro çok yüksek. Ama dünyada gezmeye değer tek yer Avrupa değil.

Mesela Mısır bu ara bana göz kırpan destinasyonlar arasında... Belgrad vizesiz olması dolayısı ile ilgi alanım içinde...

Karadağ da gitmek istediğim başka bir ülke. Şu an gözlerimi dört açtım bu üç ülke için tetikteyim...

Uygun fiyatlı seyahatin püf noktalarının ilk sırasında erken rezervasyon var ki bunun avantaj ve dezavantajlarını uzun uzun anlattım. İkinci sırada havayolu şirketlerini ve kampanyalarını yakından takip etmek geliyor. Örneğin herkes 11.11 indiriminde tencere tava alırken ben 2 kişi gidiş-geliş aktarmasız Londra bileti almıştım, hem de inanılmaz derece uygun bir fiyata...

BİR YERDEN BAŞLAYIN

Esnek seyahat tarihleri ve çok tercih edilmeyen sezonlar ideal. Örneğin Biz İngiltere'ye Mart ayında gittik, evet soğuktu ama iki yetişkin gidiyorsanız çok sorun değil, sıkıca giyinip yine her şeyi yapıyorsunuz.

Ayrıca iki kişi gidiyorsanız iki tane 20 kg'lık bagaj almaya da gerek yok, iki kişi 40 kg ne taşıyabilirsiniz ki?

Hayalinizdeki ülkeye gitmeyi beklemek yerine gidebileceğiniz bir yerden başlamak da çok önemli. Çünkü hayalinizdeki destinasyonu beklerke vn bir çok fırsatı kaçırıyor olabilirsiniz. Yazının sonunda şunu söylemeliyim ki işin içine çocuklar girdiği zaman işler biraz değişiyor. O zaman dikkat etmeniz gereken başka kriterler oluyor.

O da başka bir günün konusu olsun.