Mezarda şova devam!

Geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç'un mezar yerinin kazıldığı sırada 'Ben standart mezara sığmam ki' sözleriyle gündem olan Bülent Ersoy, hafta sonu katıldığı bir açılışta muhabirlerin "Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?" sorusuna, "Evet, mezar yerim belli" diye cevap vermiş. Ersoy'un yaptığı açıklamalar çok insani... Kendi bedeninin oraya sığamayacağını düşünerek böyle bir endişeye kapılması normal. Ancak Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek'in Bülent Ersoy'un mezarı ile ilgili yaptığı açıklamalar inanılır gibi değil. Siverek, "Bülent Hanım'a Zincirlikuyu'dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız.

Derin yapacağımız için Bülent Hanım'ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansör de şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız.

Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1,5 milyon TL tutar" demiş...

Açıklamanın neresinden tutsan elinde kalıyor. Dinimizde şatafatın yasak olduğuna değinip mezar için 1.5 milyon ayırdığını belirtmesinden tutun da hayranları ulaşamasın diye mezarı derin ve asansörlü yapmasına kadar...

Ne yani Ersoy'un hayranları tarafından mezarından kaçırılma korkusu mu var?

Bu açıklamanın amacı nedir? Ersoy'un bu açıklamadan haberi var mı? Haberi yoksa bu sözlere tepkisini çok merak ediyorum doğrusu!



Kelebek etkisi

Havaların ısınmaya başlamasıyla pek çok yerden orman yangını haberleri gelmeye başladı.

Geçen yıl yaşadığımız yangınlar, ağaçlar ve hayvanlarla birlikte ciğerimizi de yakmıştı. Bu yıl kötü haber İspanya'dan geldi. İspanya'nın Sierra de Culebra bölgesinde 25 bin hektar ormanlık alan küle dönerken Navarra bölgesinde yangın şiddetini giderek artırdı. Köyler boşaltıldı. Bizde de ara sıra küçük yangın haberleri alıyoruz. Ama yangının hangi ülkede çıktığı çok da önemli değil. Çünkü tek bir dünya var. Çok uzaklarda kanat çırpan bir kelebeğin rüzgarı elbet hepimizi etkileyecek. Günlerce yanan Amazon, Avustralya ve ABD'de ormanları için "Bize ne" diyenler varsa şunu bilsinler ki yangınlar sadece yeşili, oksijeni yok etmekle kalmıyor. Ormanların yok olması, iklim değişikliklerine, iklim değişiklikleri bazı hayvanların soyunun tükenmesine ve bunların birleşimi yeni virüslerin türemesine neden oluyor...

Bize ne derken aklınızın bir köşesinde bulunsun istedim!

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