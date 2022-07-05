Mutlu bir erkenci kuş!

Depresyon ve uyku alışkanlıkları arasındaki ilişki konusundaki araştırmalara bir yenisi daha eklenmiş.

ABD'li bilim insanları sabah erken kalkmanın, depresyon riskini önemli ölçüde azalttığını açıklamış. "Erken yatıp erken kalkanlar, genetik olarak depresyona karşı daha avantajlı." Bu açıklama Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarına ait. 800 bin kişinin yaşam tarzları ve uyku alışkanlıkları mercek altına alınmış. Sonuçlar bu kişilerin genetik yapılarıyla karşılaştırılmış ve erken yatıp erken kalkan kişilerin depresyona yatkınlık olarak, geç saatlere kadar ayakta kalanlara oranla yüzde 23 daha az risk altında olduğunu tespit etmişler.

10'DA YATIP 6'DA KALK

Akşam 10'da yatan ve sabah 6'da kalkan bir kişinin, erkenci olarak tanımlandığını, söyleyen bilim insanları, uyku alışkanlıklarını etkileyen toplam 340 farklı genetik varyant olduğuna da dikkat çekiyor. Öte yandan araştırmacılar, bu kişilerin uyku alışkanlıkları sebebiyle değil, genetik faktörler sebebiyle depresyona yatkın olduğuna vurgu yapıyor. Uzmanlar "yine de yatağa bir saat erken gitmek depresyona karşı fayda sağlayabilir" diyor.

ANNEM İŞİ ÇOKTAN ÇÖZMÜŞ!

Bilim insanları 800 bin kişiyle çalışmış.

Kim bilir bu araştırma kaç yıl sürdü. Ben bu araştırmanın sonucunu kendime 1 günde ispatladım. Çocukluğumdan beri uyku sorunu yaşayan biriyim. Daha doğrusu geceleri yaşamayı seviyorum. Çok erken kalkacak olsam bile erken yatamıyorum.

Genelde de kendimi yataktan adeta spatula ile kazıyorum. Fakat bugün güne erken başlamam gerekti. Saat 06.00'da ayaktaydım.

Misafir ağırladım, annemlere gittim, bir kaç iş hallettim, gazeteye gelip çalıştım. Bir günde iki gün yaşamış gibi hissettim kendimi.

Aşırı enerjik ve mutlu olma halim de cabası... Bu arada annem hep "Üstüne gün doğurmayacaksın" derdi. Bilim insanı değil ama o işi baya önce çözmüş. Ne demişler erken kalkan yol alır... Başarabilir miyim bilmem ama bundan sonra hayatıma erken yatıp erken kalkan mutlu biri olarak devam etmeye karar verdim. Hadi hayırlısı!