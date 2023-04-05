Önyargıları değil canları sahiplenelim

Dün Dünya Sokak Hayvanları Günü'ydü... Bizim bir can dosta, onların ise sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Para verip almak suretiyle onların yasa dışı üretimine kaynak yaratmak yerine gerçekten ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyan hayvanları kurtarmak çok daha büyük tatmin sağlamaz mı? Ayrıca çocuklara karne hediyesi olarak alınıp sonra sokaklara salıverilmiş pek çok cins hayvan da barınaklarda kendisini sevecek insanı bekliyor. Gelin bu günün anlam ve önemine binaen sokaktan ya da barınaktan bir can dost sahiplenelim.

Sizi temin ediyorum, barınağa gittiğinizde biriyle göz göze gelecek ve ondan vazgeçemeyeceksiniz.



TRAVMADAN KURTULABİLİR

Üstelik, bakım evlerinde bulunan kedi ve köpekler ile ilgili sağlıksız veya hasta oldukları, travmaları var ise bunların hiçbir zaman düzelemeyeceği, eğitilmelerinin zor olduğu gibi pek çok önyargı var. Bu konuda Köpek Eğitim Uzmanı Ali Yeşilırmak bakın ne diyor... "Bakım evi veya barınaklardan hayvan sahiplenme konusunda ne yazık ki olumsuz bir algı bulunuyor. Oysa barınaklarda, yeni bırakılmış, yeni terk edilmiş veya hiçbir travmatik geçmişi olmayan hayvanlar da bulunuyor. Kaldı ki bu travmatik süreçlerin çözümü çoğu zaman oldukça kolay.

Çok kısa bir çabayla o hayvanlar ilgili psikolojiden, travmatik süreçten kurtarılabilir ve onları hayatımıza yaşam ortağı yapabiliriz. Bu konuda ne kadar fazla bilinçli yönlendirme yapılırsa sahipsiz hayvanların yuva bulması konusunda o kadar fazla adım atmış oluruz" dedi.

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