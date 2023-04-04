Eviniz garanti de içi güvenli mi?

Türkiye'deki tarihin en büyük deprem felaketlerinden olan depremin üzerinden 58 gün geçti. 10 ilde kaybettiğimiz canların acısı ise hala taze.

Deprem kuşağında yaşamanın bazı gerçekleri var. En başında şehir planlaması, imar ve yapı güvenliği geliyor. Sanıyorum ki pek çok kişi bu felaket sonrası binaları yapı denetimine soktu. Güvenli çıkanlar nefes alıp, bir 'oh' çekti. Ancak dikkat etmemiz gereken başka unsurlar da var. Bunlardan biri de hep görselliğini önemsediğimiz dekorasyon... Evet basit gibi gelebilir ama evin yerleşim düzeni deprem anında büyük önem arz ediyor.



EŞYALARIN YERLEŞİM DÜZENİ

Peki depreme uygun ev dekorasyonu nasıl yapılır? Bu konudaki uzman görüşünü aynen aktarıyorum... "Öncelikle büyük mobilyalar yani vitrin, konsol, gardırop kitaplık vestiyer ve TV ünitesi gibi eşyalar mutlaka sabitlenmeli. Sehpa, masa, sandalye koltuk gibi yaşam üçgeni sunabilecek eşyalar dayanıklı ve sağlam malzemeli olmalı. Özellikle deprem anında kaçışı engelleyecek aksesuar ve eşyalardan kaçınılmalı. Vitrin, konsol ve benzeri mobilyaların içine ağır eşyaların doğru yerleştirilmesi de önemli. Ağır objeler mutlaka alt kısma yerleştirilmeli.

Ayrıca içerisine obje koyduğumuz dolapların kilitli kulplardan oluşmasına dikkat etmelisiniz. Güvenlik konusunda en hassas davranılması gereken eşyalardan biri de avizeler. Ağır avizelerin doğru ve sağlam montelenmesi ve yatak üzeri ya da koltuk üzerlerine gelmemelerine özen gösterilmesi de çok önemli."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın