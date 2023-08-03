Asıl tehlike bilinçsizlik!

Vegan beslenme savunucusu Rus sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova'nın, Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu açlıktan hayatını kaybettiği haberleri medyanın gündemine oturdu. Bu haberin ardından tabii ki herkes etrafında vegan beslenen kim varsa "Bak gördün mü?" demeden duramadı. Öncelikle genç kadının açlıktan öldüğü kesin değil. Ayrıca Samsonova sadece vegan değil, Raw veganmış. Yani çiğ gıda diyeti uyguluyormuş. Bununla da yetinmemiş son 7 yıldır sadece kötü kokusuyla meşhur tropikal bir meyve olan durian ile besleniyormuş. Yani tek tip gıda! "Bak gördün mü?" demeden önce bu beslenme şekilleri arasındaki pek çok farkı bilmek gerekiyor. Bilinçsizce yapılan her diyetin, her beslenme türünün bir zararı var.

DAVETKAR CÜMLELER

Ama asıl zararlı olan konu şu ki, sosyal medyanın kontrol edilemez hali! Bilinçsizce uyguladığı diyeti bir de öve öve anlatan bu fenomenin izinden gidebilecek gençleri bir düşünsenize... Korkunç. Rengarenk tropik meyveler arasında çektirdiği muhteşem fotoğrafların etkisiyle onu takip edecek gençlere sağlıklı beslenmenin önemini anlatmak imkansız. Çünkü onun fotoğrafları, yaşam tarzı, kurduğu "Bir çiğ yemek şefi olarak çok fazla deneyime sahipken temel yiyecekleri yiyorum. Kendi yemeklerimi geliştirmekten ve başkalarını iyi yemek yemeye motive etmekten keyif alıyorum" gibi cümleler çok davetkar. E ne yapacağız? Nasıl korunacağız? Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Yine yöntem aynı... Eğitimle, sevgiyle ve iyi örnek olarak...