Amerikan rüyasının mavi yakalı kedileri

Farelerle başı dertte olan sadece Paris değilmiş. Amerika'nın Chicago ve Washington kentleri de farelerle boğuşuyormuş. Küresel ısınmayla birlikte fare sayısı her yıl daha da artıyormuş.

Öyle ki fare ihbarı yapılan telefon hattı, 2022'de, bir önceki seneye kıyasla 2 bin artışla 13 bin 400 çağrı almış. Zehir ile çözüm aramak diğer hayvanlara da zarar verdiğinden devreye kedileri sokmuşlar.

Hayvan kurtarma örgütü Humane Rescue Alliance "Mavi Yakalı Kediler" programıyla kentte kedileri çalıştırmaya başlamış. Yani artık Amerika'da kediler de 'sigortalı işçi' statüsünde.

HER GÜN İŞE GİDİYORLAR

Bu program şöyle işliyor: Kedi sahiplenmek isteyen insanlar, 6 hafta bir kafeste bakarak kedilerin o mekana alışmasını sağlıyor ve sonrasında kedileri serbest bırakıyorlar. Kedi dışarı çıkınca farelerle savaşıp uyumak ve yemek için evine dönüyor. Böylelikle hem kedi sahipsiz olmuyor hem de şehirdeki fare nüfusu kontrol altına alınıyor. İşe gider gibi gündüz fare avında, geceleri sıcak yuvasında...

BİZİMKİLERİN KIYMETİNİ BİLMELİ

Yazık bizim kedicikler bedavaya yapıyor görevini... Bir kap suyu, bir avuç mamayı onlara çok gören bir sürü insan var. Şehri fare sardığında kedilere otel hizmeti vermeye mecbur kalacaklarından haberi olmadan, su kaplarına, mama kaplarına tekme vuruyor, türlü yöntemlerle sokak hayvanlarına işkence çektiriyorlar.

Hani "Aman ne güzel yurt dışında hiç kedi-köpek yok" diyor ya bazıları...

İşte Amerikan rüyasının gerçek yüzü...

Faydalı değilsen bir lokma ekmek yok.

Kediler bile işçi olarak çalışıyor.