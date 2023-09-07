İzmirliysen illa ki bir fuar anın olmalı

Şimdi İzmir'de Fuar zamanı. Bu kentte, hatta komşu kentlerde yaşayıp Fuar ile ilgili anısı olmayan yoktur. Fuarın eski havası kalmasa da lunapark çocuklar için hala bir cazibe merkezi. Zamane çocukları için fuar artık pek bir şey ifade etmese de lunapark onlar için de eğlencenin adresi.

Fuara yakın bir işyerinde çalışmanın avantajıyla çocukları alıp öğle tatilinde tuttuk lunaparkın yolunu... Renkli ortamı, hem korkudan hem heyecandan yükselen çığlıkların karıştığı müzikleriyle lunaparka girer girmez heyecandan deliye döndü bizimkiler.

Elma kurdu, yunuslar, korku tüneli derken neredeyse bütün oyuncaklara bindiler.

EGE GÜNEŞİ'NDEN MANZARA

E tabi bir de Fuar'ın simgesi, yeni adıyla Ege Güneşi, bizim zamanımızdaki ismiyle dönme dolaba binmeden olmazdı. Ege Güneşi'nin tepesinde rüzgarla sallanan sepetlerin içinde biz yetişkinlerin bile yüreği kalksa da İzmir'i tepeden görmek paha biçilemez bir keyifti. Bir başka klasik ise atlıkarınca...

Lunaparkın en heyecansız ve korkusuz oyuncağı olmasına rağmen yıllardır 7'den 77'ye herkesin gözdesi... Lunaparkın en güzel tarafı da yetişkin çocuk ayrımı yapmaksızın herkesi birleştiren bir yanı olması.

Özellikle atlıkarınca, çarpışan arabalar ve dönme dolap gibi klasikler tam birer aile aktivitesi. Hep birlikte bindiğimiz atlıkarıncada çok eğlendik. Demek ki eğlenmek için korku ve heyecan şart değilmiş.

GÜNDÜZÜ DE BİR DENEYİN

Fuar'ın bir başka klasiği ise makarna bahçesi. Çocuklar her zamanki gibi hamburger pizza gibi seçeneklere yönelseler de onları "Makarna bahçesine girmeden fuara gelmiş sayılmazsın" diyerek ikna ettim. Bu tercihi çok sevdiler. İşe geri dönüş yolunda birbirlerine "ne güzel anılarımız oldu" dediklerini duyunca yüzüme bir gülümseme yayıldı. Amacına ulaşmış bir ebeveyn olmanın gururu ve geç kalmış olmanın acelesiyle işe geri döndük. Ama artık onların da çok güzel Fuar anıları oldu. Bu arada herkes fuara gece gitmeyi tercih ediyor ama eğer ilk durağınız ve asıl hedefiniz lunaparksa mutlaka gündüzü deneyin derim. Çünkü oyuncakların önünde uzun kuyruklar beklemeden istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz.