Yarın büyük gün

Çocuklu aileler, yani okul çağında çocuğu olanlar için yılbaşı, Ocak değil Eylül...

İzin planları, bütçe ayarlaması, yatış kalkış saatleri, beslenme düzeni hep okula göre yapılıyor.

Okul aidatı, kırtasiye, kıyafetler kitaplar dışında kursları da kapsayan harcamalar, aile bütçesinin en önemli kalemi. Çocuğu olmayan bir çiftin hiç harcaması yokmuş gibi hissediyorum yılın bu mevsiminde. Tabii ki hafta içi okul hafta sonu kurs programları ailenin seyahat, izin, gezme, misafir kabul etme ve misafirliğe gitme gibi programlarını da şekillendiriyor.

ARTIK DÜZEN VAKTİ

Yazın esnek saatleri birden kalıba giriveriyor.

Tabii ki çocuklar bu düzene girmekten nefret ediyor ama ebeveynler özellikle de çalışan ebeveynler için bu düzen muhteşem bir konfor alanı. Çünkü yaz tatili boyunca ama biz tatildeyiz bahanelerinin arkasına sığınan çocukları bir disipline sokmak çok zor. Düşününce haklı da buluyorsun. Ben tatilde olsam ben de esneklik isterim diye düşünerek fazla zorlayamıyorsun ama bir yandan da bu disiplinsizlik için içini kemiriyor. Bizim evde aynı okula devam süreci olduğundan heyecan seviyesi biraz daha düşük ama okula ilk başlayacaklar, ilk, orta, lise, hatta anaokulu fark etmez çok heyecanlı. Hem aileler hem de çocuklar. Hatta belki de kaygılı.

İLK GÜN TAVSİYELERİ

Uzm. Klinik Psikolog Cansu Karaman'ın önerileri belki işe yarayabilir...

- Okula başladığında neler öğrenebileceği ile ilgili onu heyecanlandırın.

- Çocuğunuza bu sene yeni arkadaşlar edineceğini ve yeni şeyler öğreneceğini hatırlatın.

- Çocuğunuza kendi okul hayatınızda yaşadığınız komik ve eğlenceli anılarınızdan bahsedin.

- Okul için gerekli olan kırtasiye ve giyim alışverişini çocuğunuzla beraber yapın.

- İlk hafta hemen okula odaklanmasını beklemeyin.

- Uyuma ve uyanma saatlerini okul düzenine uygun olarak yeniden düzenleyin.

- Sınır ve kuralları çocuğunuz ile birlikte belirlemeye özen gösterin.

- Eve geldiğinde kendine zaman ayırması için onu destekleyin.