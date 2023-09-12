Yeni eğitim sistemi bana umut veriyor

Büyük gün demiştik, geldi çattı. Ana kuzusu tatlışlar, mini mini birler bir hafta önce alıştırma turuna çıkmıştı zaten. Çocukluktan gençliğe adım atma yolundaki liseliler, LGS gibi bir sınavı atlatmanın rahatlığıyla başladılar okullarına.

Bu eğitim öğretim yılı bana göre, umut verici gelişmelerle başladı. İlk değişiklik okulda telefon yasağı. Bu yasağın amacı belli, çocukları daha çok sosyalleşmenin içine çekmek dikkatlerini bulundukları ortamda tutabilmek. Aslında eskiden de yasaktı ama çok da fazla uygulanmıyordu bakalım ne tür bir değişiklik olacak göreceğiz.

EKSİK TAMAMLAMA

Ama asıl büyük değişim. İlkokulların öğretimden çok eğitime odaklanma aşaması olarak görülmesi ile sınav sisteminin kaldırılması. Bu sistem bence çok iyi olacak. İlkokul öğretmenleri, çocuklara not vermekle uğraşacağına, onları oyun ve aktivitelerle gözlemleyebilecek. Bu da öğretmenin öğrencilerinin yetenek ve kişisel becerilerini daha iyi gözlemleyebilmesine imkan tanıyacak. Bu noktada ise aile öğretmen işbirliği çok önemli.

Aile, öğretmenin yeteneklerini keşfettiği çocuğu, o yönde desteklemeye başlayacak ve işte kişiselleştirilmiş eğitim burada ortaya çıkacak.

Bu sistemin en güzel tarafı artık çocuklarımızın eksiklerini tamamlamaya değil, yetenekli ve iyi olduğu taraflarını geliştirmeye yönelecek olmamız. Örneğin akademik başarıya eğilimli bir çocuk daha çok sınavlara (ki bu da maalesef günümüzün bir gerçeği ve eleme açısından önemli.), sanatsa sanat, sporsa spora yönlendirilebilecek.

Böylece üniversite okumayana 'aptal' gözüyle bakıldığı için boş üniversite mezunları yerine meslek liseleri tekrar eski parlak günlerine dönerek, yeteneğine göre mesleğe yönlendirilmiş gençler ortaya çıkacak.

ZARARIN NERESİNDEN...

Ortaokul ise lise ve üniversite eğitimine geçiş aşaması olarak çok önemli bir yer edinecek.

Yeni nesil sorular diye bir şeyi mutlaka duymuşsunuzdur.

Veli ve öğrencilerin gözüne korkutucu gelse de, bu soruların gerçek adı beceri temelli sorular.

Bu sorulara cevap verebilmek için, okuyacaksınız, iyi muhakeme edeceksiniz, okuduğunuzu iyi anlayacaksınız, temel bilginizle de destekleyip çözeceksiniz.

İşte bu değişiklikler, yeni nesil denen soru sistemini destekleyecek alt yapıyı oluşturmayı hedefliyor bence. Zamanlama biraz ters olsa da sonuçta zararın neresinden dönülse kardır...

İşte sevgili veliler, anne-babalar.

Bu yeni sistem "çocuğum arada kaynar gider mi?" diye sizi korkutsa da merak etmeyin ben çocuklar için çok ama çok iyi olacağını düşünüyorum.

Tabi gerçekten uygulanırsa!