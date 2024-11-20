Yanıbaşımızda

Bugün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü... Kadınlar Günü'nde de yazmıştım... "Keşke günümüz olmasa" diye... Çünkü böyle özel günler sadece yolunda gitmeyen durumlarda konuya dikkat çekmek amacıyla organize ediliyor... Çocuk Hakları Günü de maalesef çocukların bu dünyada ne kadar çok haksızlığa ve kötülüğe maruz kaldığını anlatıyor bana... Gazze'de bombalanan, Afrika'da açlıkla mücadele eden, en yakın aile bireyleri tarafından şiddete uğrayan, istismar edilen çocuklar... İşte "bu gün"ün icat nedenleri!



SUÇ ŞİDDETLE BAŞLIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 10 yılda 210 binden fazla çocuk cinsel istismar kurbanı, 2022- 2023 yıllarında ise 501 bin 981 çocuk suç mağduru, bir milyonu aşkın çocuk ise işçi olarak çalıştırılıyor. Ailesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Narin, para için henüz geldikleri hayattan koparılan bebekler, boşanmak istemediği için eşine koz olarak kullanılan çocuklar... "Daha kötüsü olamaz" diye yorumladığımız her olayın ardından olabileceğini ispatlayan yeni bir skandala tanık oluyoruz. Bir TV programı var, adı: Kötülük Yanı Başımda... Suçluların aileleri konuşuyor. Suç potansiyelinin işaretlerine dikkat çekiyor. Çoğu suçlunun işareti ise şiddet... Önce hayvana, sonra çocuğa uyguladığı, psikolojikten fiziksele dozu giderek artan şiddet! Hep bir suçlu, sorumlu aramaya alışmışız, her şeyi devletten beklemeye de! Oysa kötülük yanı başımızda... Hatta içimizde. İçimizdeki bu kötülüğü durdurabilecek tek bir erk yok. Karanlık ya da aydınlık tarafı seçmek sadece ve sadece bizim elimizde!