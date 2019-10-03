Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un partilisi birçok başkanın aksine CHP için 'sıra dışı' adımlar atması dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin geçtiğimiz ayki toplantısında orman yangınlarını üstlenen PKK'nın kınanmasına yönelik önergenin CHP'liler tarafından reddedilmesi Türkiye gündemine oturmuştu.

Aksoy ise, bunun tam tersini yaptı. 2 Eylül'deki belediye meclis toplantısında MHP'li iki üyenin orman yangınlarıyla ilgili PKK'nın kınanmasına yönelik verdiği önerge Aksoy'un da desteğiyle oybirliğiyle kabul edildi.



NECİP FAZIL PARKI AÇACAK



Aksoy, bir 'sıra dışı' icraata da geçtiğimiz günlerde imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li yeni yönetimi ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'in bir tiyatro oyununu Şehir Tiyatroları programından çıkarırken Aksoy, ilçedeki İnönü Mahallesi'nde yapımı süren parka Necip Fazıl ismini verdi. Aksoy, ilçedeki Kubilay Kültür Merkezi'ndeki felsefe ve sosyoloji atölyesine de muhafazakar kesimin fikir önderlerinden biri olarak kabul ettiği ünlü düşünür Cemil Meriç'in adını koydu. Bu köşede duyurduğumuz bu iki icraat çok konuşuldu.



GEZMİŞ VE ÇAKIROĞLU İSMİ

Dün telefonda görüştüğümüz Aksoy'dan yine çok konuşulacak bir adım attıkları haberini aldım. Aksoy, Ege Üniversitesi'nde PKK sempatizanları tarafından şehit edilen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun adını Türkelli Mahallesi'nde yapılmakta olan bir parka verilmesi kararını mecliste oybirliğiyle kabul ettiklerini açıkladı. Aksoy'un geçtiğimiz haftalarda da Asarlık Mahallesi'nde Türkiye'deki sol hareketin sembol isimlerinden biri olan ve idam edilen Deniz Gezmiş'in adını taşıyan bir park açtığı da dikkate alınırsa bunun ne kadar kadar sıra dışı bir adım olduğu daha iyi anlaşılır.



TERÖR HER ZAMAN TERÖRDÜR



Aksoy'a, bu adımlarının bazı çevreler tarafından hoş karşılanmayabileceğini söyledim.

Şu cevabı verdi: "Tüm bu isimler Türkiye'nin değerleri. Tabii ki, hepsine sahip çıkacağız.

Gencecik yavrumuz Fırat Çakıroğlu da teröre kurban gitti. Terör her zaman terördür. Bu gencimizin adını da ilçemizde yaşatacağız. Parka ayrıca bir de resmini asacağız." Toplumu kutuplaştırmak isteyen karanlık çevrelere inat, Menemen'deki bu adımların İzmir'deki diğer belediyelerde de atılmasını temenni ediyoruz.



BAĞIŞ İŞİ CHP'Yİ DE KARIŞTIRIR!



İzmir'deki birçok ilçe belediyesi, borçlarını ödeyebilmek için gayrimenkullerini satıyor. Haraç mezat yapılan bu satışlar sıradan hale gelirken maalesef, şimdi bundan da kötüsü gündeme geldi. Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Serdar Sandal, ilçede park, yol, kavşak gibi hizmetleri yapmak amacıyla ilçe halkından bağış toplamak için harekete geçti. Bununla ilgili önerge belediye meclis toplantısına geldi. Karar son anda bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde CHP'lilerin oylarıyla kabul edilecek. Yani iş buralara kadar düştü. Bu adım, top yekün CHP belediyeciliğinin de iflası anlamına gelir. O nedenle bu girişim CHP'yi de karıştırır. Açık söylemek gerekirse, İzmir'de gidişat kötü... Bu gidişle önümüzdeki yıllarda bazı ilçelerde çöp dağları ile karşılaşırsak şaşırmayalım...Acaba o zaman da AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın dediği gibi temizlik için vatandaşa "Süpürgeni kap gel" çağrısı mı yapılacak?