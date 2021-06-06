İzmir'in en önemli turistik zenginliklerinden biri de Selçuk'un Şirince Köyü... Kenstel SİT olan bu köyde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izinsiz çivi çakmak bile yasak... Yazar Sevan Nişanyan, böylesi güzel bir köye, kaçak inşaatlar yaptığı için hapis cezasına çarptırıldı. Sonrasında da yurtdışına firar etti. Bu ilçede izinsiz en ufak bir tadilat yapanlar bile ağır ceza mahkemelerinde hesap vermek zorunda kalabiliyor. İşte durum böyleyken hafta içi bir yerel internet haber sitesinde yayınlanan bir kaçak yapılaşma iddiası içeren bir haber dikkatimi çekti. Haberin baş kahramanı Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in eşi Gökhan Sengel'di.

"GECEKONDU TİPİ YENİ MEKAN"

Buna göre Gökhan Sengel'in ortak olduğu Sengel Grup köydeki tarihi Taş Mektep isimli binayı 5 yıl önce belediyeden kiraladı. İddiaya göre geride kalan 5 yıllık süreçte bu mekana portatif şemsiyeler kaldırılarak ahşap sundurmalar yapıldı. Aynı dönemde bu gölgeliklerden bazılarında hediyelik eşya gibi farklı ürünlerin satışı başladı. Sengel'in Belediye Başkanlığına seçildiği tarihe denk gelen 2019 yılından itibaren ise, iddiaya göre bahçede inşa edilen sundurmalar büyütülüp güçlendirilerek etrafı kapatıldı. Böylece ortaya tarihi binanın içinde bir gecekonduyu andıran kapalı yeni bir mekan daha çıktı.

BU SORULAR CEVAP BEKLİYOR

Buradan kamuoyu adına Filiz Başkan'a soruyorum... Bu iddialar doğru mu? Tüm bunlar hiçbir izin alınmadan mı yapıldı? Ayrıca bu haberlerin yayınlanmasının ardından günler geçmesine rağmen neden tek bir açıklama yapmadınız? Sessizliğinizi iddiaların doğru olduğu şeklinde mi değerlendirmeliyiz? En önemlisi de eğer bu iddialar doğruysa, bu mekanı işleten eşinizin de ortak olduğu şirket hakkında belediye olarak yasal bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? Kamuoyu sizden cevap bekliyor...

ARDA'NIN İKİNCİ DÖNEMİ ÇOK ZOR!

Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda'nın ismi, göreve geldiğinden bu yana skandallarla birlikte anılıyor. Eşini belediyede 'onursal koordinatör' ilan etmesinden memurların sosyal denge tazminatlarını kesmesine, partisinin il ve ilçe yönetimleriyle yaşadığı sorunlardan CHP'li Meclis üyeleriyle ayrışmasına kadar birçok konuda manşetlerden düşmüyor. Arda'nın son icraatı ise, bugün ilgili haberimizde de okuduğunuz gibi, yardımcısı yaptığı İzel Zenginobuz Derinsu'nun partiden 'uyarı' cezası almasını sağlayan İl Yönetimi'nden intikam almak için İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül'ü işten çıkarması... Zaten kulislerde Arda'nın CHP tarafından bir daha aday gösterilmesinin çok zor olduğu konuşuluyordu. CHP'li Başkan bu hamlesiyle artık bu kanaati pekiştirdi. Artık CHP içinde önümüzdeki yerel seçimde Arda'nın yerine kimlerin aday gösterilebileceği konuşulmaya başlandı.