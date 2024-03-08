Yeni Asır yazdı, skandal ihale seçim sonrasına kaldı

Yeni Asır Gazetesi'nin, İzmir ve İzmirlinin hakkının savunulmasında çok önemli bir etkiye sahip olduğu bir kez daha görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Genel Sekreter Barış Karcı ve Ulaşım Daire Başkanı Kadir Efe Oruç'un başını çektiği bürokratların giderayak İzmir'in geleceğindeki önemli bir gelire ipotek konulmasına neden olacak 'İzmir trafiğine elektronik denetleme sistemi kurulması ve 10 yıl (7 yıl işletme ve 3 yıl bakım) boyunca hasılat paylaşımı modeliyle işletilmesi' için çıkılan ihale, Yeni Asır'ın haberlerinin ardından iptal edildi.

Haberlerimizin de etkisiyle katılan firma olmayınca ihale gerçekleştirilemedi.

Bunun üzerine Barış Karcı başkanlığındaki Belediye Encümeni, ihaleyi geldiği Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na geri gönderdi.

Bu kararın ardından İzmir için çok gerekli bir iş için çıkılan ancak adeta yangından mal kaçırır gibi oldu bittiye getirilmek istenen EDS sistemi ihalesi artık seçim sonrası belediyede göreve gelecek yeni başkan ve bürokratları tarafından sonuca bağlanacak.

Yeni Başkan, yine hasılat paylaşımı modeliyle ihaleye mi çıkacağına yoksa bu işi çok daha ucuza belediyenin bir şirketi aracılığıyla mı yapacağına karar verecek.

SOYER İZNE ÇIKTI

Bizim konuyu bu köşede irdelememiz üzerine Başkan Tunç Soyer ve ekibinin adeta eli ayağı birbirine karıştı. Soyer, ihale günü izin kullanırken yerini CHP'li Başkanvekili Murat Aydın'a bıraktı. Bu arada Encümen üyesi olan Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Pınar Çalışkan'ın da iki günlük rapor alması dikkat çekti.

Nilüfer Bakoğlu Aşık

Soyer'in izne çıkması, kendisinin isteğiyle yapılan ihalenin ileride baş ağrıtabilecek sorumluğunu bürokratların ve Encümen üyesi CHP'li Meclis Üyeleri Erhan Uzunoğlu, Serkan Kalmaz, İlhan Özköse, Nilüfer Bakoğlu Aşık ve Onur Yiğit'in üzerine yıkma amacı taşıdığı şeklinde iddiaları beraberinde getirdi.

Erhan Uzunoğlu

Pınar Çalışkan'ın rapor alması da aynı şekilde bu ihale dökümanlarına imza atmak istememesine bağlandı.

Serkan Kalmaz

RAHATSIZ OLDULAR

Biz de dün ihaleyi yerinde izlemek için belediyenin fuar hollerindeki ana binasında bulunan Encümen toplantı salonuna gittik.

Ulaşım Daire Başkanı Oruç ile beraberindeki bürokratlar Encümen kapısının önünde, ihaleye katılım için 100 bin liralık astronomik ücreti ödeyip doküman alan Kırtur firması yetkilileriyle tartışıyordu. Firma yetkilisi, ihalede getirilen '1 milyar 328 milyon liralık muhammen bedelin yüzde 30'undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge sunulması' şartına itiraz ettiklerini anlatıyordu.

Onur Yiğit

Efe, bu şartı Türkiye'de birçok firmanın yerine getirdiğini iddia ederken firma yetkilisi ise, bu şartın ihale konusu olan EDS kurulumu üzerine getirildiğini ve Türkiye'de bu büyüklükte EDS sistemi kuran sadece bir firma olduğunu, o yüzden bu şartın rekabeti kısıtlayıcı bir unsur oluşturduğunu vurguluyordu.

İlhan Özköse

Bu tartışma sırasında bizler de fotoğraf çekmek istedik. Ancak Efe ve beraberindeki bürokratlar o kadar rahatsız oldular ki, polis çağıracaklarını söylediler. Biz de "Burada sakıncalı ne yapıyorsunuz ki, bir kamu kurumunun içinde fotoğraf çekmemiz sizi rahatsız ediyor?" diyerek kendilerine itiraz ettik. Tartışmanın ardından ihaleye geçildi.

Bizi de ihale salonuna aldılar. Ancak hiçbir teklif gelmeyince ihale yukarıda dediğimiz gibi ilgili dairesine geri gönderildi.

Barış Karcı

ÜYELER DİRENDİ

Bu arada ihalenin haftaya ertelenmeyip seçim sonrasına kalmasını sağlayacak şekilde geldiği daireye iade edilmesinde Encümen üyesi 5 meclis üyesinin etkisi olduğu da belirtildi. Edindiğimiz bilgilere göre, 5 Meclis üyesi, önceki gün, Encümen toplantısına katılacaklarını ancak ihale yapılması durumunda imza atmadan terk edecekleri konusunda bürokratlara bilgilendirmede bulundukları iddia edildi. Belediye yetkililerinin ise, üyelerin yerlerine yedekten isimleri sokabilmek için üyelerden rapor almalarını istediği ancak Meclis üyelerinin bunu kabul etmediği iddia edildi.

İhale toplantısında Onur Yiğit haricindeki diğer 4 Meclis üyesi hazır bulunurken belediye yönetimi, ihaleyi haftaya bırakmaya cesaret edemedi.

Sevgili İzmirliler...

Buradaki oldu bitti öyle bir şeydi ki, İzmir'in 10 yıllık geleceğindeki önemli bir gelirine ipotek koyulacaktı.

1 milyar 328 milyon lira tahmini yatırım bedeli ile çıkılan ihaleyi alacak firma, bu sistem üzerinden İzmirlilere kesilecek trafik cezalarından 10 yıl boyunca ciddi pay alacaktı ve hesaplamalara göre 6-8 milyar lirayı cebine koyacaktı.

Üstelik, bu yatırım 1.3 milyar liradan çok daha ucuza belediyenin kendi bünyesindeki şirketlerden biri üzerinden de rahatlıkla yapılabilirdi.

Uzmanların anlattığına göre, bu durumda harcanacak paranın toplamı da sadece 200-250 milyon lira ile sınırlı kalacaktı.

Her şeyden önemlisi de ihalenin Soyer ve ekibi tarafından gider ayak yapılmaya çalışılması zamanlama açısından her türlü soru işaretini akıllara getiriyordu.

Biz Yeni Asır olarak bir kez daha kamunun hakkını savunduk ve sonuç aldık. Neticede böyle bir sistemin kurulması İzmir'in yararına olacak, çünkü hem Emniyet Müdürlüğü hem de belediye buradan önemli bir gelir elde edecek. Ancak bunun iyice düşünülüp en uygun modelle yapılması gerekiyor. O yüzden bunun bir oldu bittiyle yapılmasındansa gelecek dönemde görev alacak yeni başkan ve ekibi tarafından bir kez daha değerlendirilerek hayata geçirilmesi çok daha sağlıklı sonuç verecektir. Bu arada bu ihalenin yapılmasına engel olan Meclis üyelerine bu onurlu davranışlarından dolayı İzmir halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yeni Asır olarak İzmirlinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz...