Borç yapılandırması ile ilgili düzenleme Meclis’te görüşülüyor. Tasarıda Bağ-Kur sigortalıları için borçlarını ödeyerek emeklilik imkanına kavuşma hakkı da bulunuyor.

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yapılandırma düzenlemesi ile ilgili görüşmeler TBMM'de devam ediyor. Tasarı üzerindeki görüşmelerin birkaç gün içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Borç yapılandırmasının içinde kamuya olan vergi borçlarının yanında belediyelere olan emlak vergisi borçları da bulunuyor.

Ayrıca idari para cezaları ve trafik cezaları ile karayolları ile ilgili cezalarda kapsama alındı. Bunun yanında sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları ki bunların içinde Genel Sağlık Sigortası primleri de bulunuyor tasarı da yer aldı. Ayrıca milyonlarca genç arkadaşımızın beklediği KYK borçları da yapılandırılacak.



BAŞVURU İÇİN SÜRE VAR

Yıl sonuna kadar başvuru hakkının verilmesi önemli. Böylece geniş bir zamanda başvuru gerçekleştirilip yığılmalar da önlenecek.

Mümkün olduğunca online olarak başvurmakta fayda olduğunu düşünüyorum.

Gelelim emeklilik meselesine.

Düzenlemenin içinde özellikle Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir madde de yer aldı.

Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirildi. Böylece borcu olduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile emeklilik hakkına da kavuşacak. Ayrıca bu borçlarını sildirip günleri dondurarak da eğer yeterli primleri varsa para ödemeden de emekli olabilecekler.

Düzenlemeye göre; Bağ- Kur'lu olan esnaf, çiftçilerin 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak.



SÜRELER DONDURULACAK

Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.

Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.

Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak.

Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.



HAKKINIZ YANMAZ

İşsizlik ödeneği alırken işe girdiğim takdirde kalan işsizlik ödeneğim yanar mı? Bu durumda ne yapmalıyım?

Kerim SANCAK



İşsizlik ödeneği alırken çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde Türkiye İş Kurumuna bilgi vermeleri gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği almakta iken işe giren ve bunu 15 gün içinde Türkiye İş Kurumuna bildirenlerin ödenekleri "yeni işe başlama" nedeniyle kesilir ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde işlerini kaybetmeleri halinde kalan işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılmakta. İşsizlik ödeneği alırken bir veya birden fazla işverene bağlı olarak ücret karşılığı veya kendi nam veya hesabına çalışılması ve yapılan bu çalışmanın, başladığı tarihi izleyen günden itibaren 15 günden daha sonra tespit edilmesi halleri gelir getirici bir işte çalışma olarak değerlendirilmekte.

"Gelir Getirici İşte Çalışıyor Olma" nedeni ile kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamakta. Hak kaybına uğramamak için işe girmeniz halinde durumu muhakkak Türkiye İş Kurumuna süresi içinde bildirmeniz gerekir. Siz bildirmeseniz de zaten İŞKUR SGK kayıtlarından işe girdiğinize dair bilgiye ulaşacaktır.



TAZMİNAT ALAMAZSINIZ

Yakında bebeğim olacak. Hamile olmam sebebiyle çalışmakta zorlanıyorum. Ayrıca doğumdan sonra bebeğime bakmak istiyorum. 3 yıllık çalışanım. İşten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? (ismi saklı)



İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanuna göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. Riskli gebelik durumlarında doktor raporunun bulunması halinde istirahat raporu kullandırmak zorundadır. Bu haklardan yararlanabilirsiniz.

Ayrıca doğumdan sonra ücretli ücretsiz izin hakları da bulunuyor.

Bunların dışında kendi isteğiniz ile ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Ancak evliliğinizin üzerinden 1 yıl geçmediyse istifa ile tazminat hakkınız var.



2000 yılından sigorta girişim ve ödenmiş 6 yıllık primim var. Bu primleri Bağ- Kur'lular gibi borçlanıp prim günümü tamamlayarak emekli olabilir miyim? Burak SARIKAYA



Bağ-Kur'luların ya da sosyal güvenlik kanunlarında borçlanma hakları dışında toplu prim borçlanarak emekli olma durumu söz konusu değil. Bağ- Kur'luların toplu borçlanması durumu farklı. Bağ-Kur'lular gerek vergi kaydı gerek şirket ortaklıkları gerekse Tarım Bağ-Kur'undan dolayı kayıtları devam ettiğinden ve kayıtları devam ederken Bağ-Kur'a ödemeleri gereken prim borçlarını ödeyemediğinden dolayı bu borçlarını toplu olarak ödemektedirler.

Bu ödeme de ara boşluk borçlanması değildir.

Sizin toplu olarak boşlukları ödeme hakkınız bulunmuyor.