EYT’liye para iadesi

EYT kapsamında eksik primi olanlar Aralık’ta borçlanma için başvurdu. Ancak ödemeler bu ay yapılacak. Peki size bildirilen paranın tamamını ödemek zorunda mısınız? Kaç gün prim gerekiyorsa o kadar para yatırmak mümkün mü? Yatırılan paraları geri almak mümkün mü? İşte cevabı...

Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme çok kısa bir süre içinde Meclis'e gelerek görüşülmeye başlayacak. Bu arada binlerce vatandaş eksik primlerini tamamlamak için borçlanma başvurusunda bulundu.

Aralık ayında borçlanarak daha hesaplı ödeme hakkı kazanan vatandaşlar için tebligatlar da bu günlerde kendilerine ulaşmaya başladı.

Bu tebligatlar ulaştıktan sonra 1 ay içinde ödeme yapılması gerekiyor.

Ancak birçok vatandaş ilk müracaat ettiğinde askerlik ya da doğum sürelerinin tamamını borçlanmak istediğini beyan ettiği için yüklü miktarlar ile karşılaştı.

Askerlik ya da doğum sürelerinin tamamına ihtiyacı olmayan vatandaşlar bunun bir kısmını ödeyip ödeyemeyeceklerini merak ediyor.

KISMİ ÖDEME YAPILABİLİR

HİZMET borçlanma işlemlerinin usul ve esasları hakkındaki tebliğ ve bu konuda çıkartılan genelgelere baktığımızda vatandaşın lehine düzenlemeler olduğu görülüyor. Söz konusu tebliğin 9'uncu Maddesi'ne bakıldığında bir ay içinde ödeme yapılmaması durumunda başvurunun iptal olacağı ve yeniden başvuru yapılacağı belirtiliyor. Yine aynı maddede kısmi ödeme yapılacağı da belirtiliyor.

Buna göre başvuru sırasında 18 ay borçlanma talebinde bulunan bir sigortalı, bu sürenin kendine ihtiyacı olan kısmı kadar ödeme yapabiliyor. Örneğin 18 ayın 9 ayını borçlanmak isterse buna karşılık gelen ödemeyi yapabiliyor. Bu durumda kalan günler ve ödeyeceği miktar iptal oluyor. Burada kalan kısımlar için tekrar ödeme yapılmak istenirse durum değişiyor. Bu durumda yeniden başvuru yapmak gerekiyor. Aynı tebliğin 10'uncu Maddesi'nde ise "Tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamının ya da bir kısmının bir ay içinde ödenmesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir" ibaresi yer alıyor.

PARA NASIL İADE EDİLİR?

16 HAZİRAN 2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8'inci Maddesi'nin (b) bendinde bu konuda şu ifadeler yer almıştır: "5510 sayılı Kanunun 41'inci Maddesi'ne göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere iade edilir." Dolayısıyla EYT için borçlanma başvurusu yapan ve bunun parasını da ödeyen sigortalılar eğer emeklilik kararı alınmadan, dahası emekli maaşı bağlanmadan önce yazılı olarak müracaat ederlerse ödedikleri hizmet borçlanmalarının bedellerini geri alabilirler.

Ayrıca vefat eden sigortalıların hak sahipleri de yine bu borçlanma bedellerini aynı şartlarda alabiliyor.