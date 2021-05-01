KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.

Karşınıza çıkan fırsatları kaçırmamalısınız.

Enerjinizi doğru kullanacağınız anlar olacak. Planlarınızı gizli tutun.



BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız.

Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.



İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanıyorsunuz. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.



YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah var. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacaksınız.



ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kapris içindesiniz.

Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.

Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.



BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.

Çalıştığınız iş yerinde yönetici olarak şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.



TERAZİ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.

Azimli yapınız sizi agresif yapabilir.

Enerjinizi doğru kullanmalısınız.



AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği oluşturacak, onların desteğini alacaksınız. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda oldukça başarılısınız.



YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.



OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasında.

Sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar olabilir.



KOVA: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disip-lin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye vakit harcamanız ve aşka şans vermeniz sizi üzebilir.



BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersle-ri çıkararak uzun vadede yarar sağlaya-cak önlemler alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.