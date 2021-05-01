KOÇ: FİNANS evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.
Karşınıza çıkan fırsatları kaçırmamalısınız.
Enerjinizi doğru kullanacağınız anlar olacak. Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek alacaksınız.
Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve egonuzu tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanıyorsunuz. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.
YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah var. Partnerinizin üzerinizdeki baskısından sıkılacaksınız.
ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kapris içindesiniz.
Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.
Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.
BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.
Çalıştığınız iş yerinde yönetici olarak şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.
TERAZİ: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
Azimli yapınız sizi agresif yapabilir.
Enerjinizi doğru kullanmalısınız.
AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği oluşturacak, onların desteğini alacaksınız. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda oldukça başarılısınız.
YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdüreceksiniz.
OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasında.
Sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız. Mesleki aşklar olabilir.
KOVA: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disip-lin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye vakit harcamanız ve aşka şans vermeniz sizi üzebilir.
BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersle-ri çıkararak uzun vadede yarar sağlaya-cak önlemler alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.