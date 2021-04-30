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Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız Falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.04.2021, 00:00

KOÇ: ELİNİZDEKİ olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.
Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz.
Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, yeni kazançlar bulmalısınız.

BOĞA: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Araştırmaya yönelik çalışmayla doğru yolu bulmalısınız.

İKİZLER: BUGÜN, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.

YENGEÇ: AİLENİZİN tepkisini istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin. Bireysel davranmak istiyorsunuz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi gerçekleştiremiyorsunuz.
Yaşantınıza renklenecek.

ASLAN: BUGÜN, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz.
Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınız için gerçeklerden kaçıyorsunuz.

TERAZİ: İŞ yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmelisiniz.

AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları artık unutmalısınız.

YAY: HER anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

OĞLAK: BUGÜN sıra dışı konular ilginizi çekecek.
Sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, zarar görmenize izin vermeyeceksiniz.
Duygularınız atakta fakat sakinsiniz.
Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

KOVA: ALIŞKANLIKLARINIZDA ısrarcı bir tavır takınarak, bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.

BALIK: YARATICILIĞINIZA çok güveniyorsunuz.
Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.
Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesiniz yapın. Taviz konusunda temkinlisiniz.

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