KOÇ: İŞ münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak. Mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.
Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği kişilerle tanışabilirsiniz.
BOĞA: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
İKİZLER: ÖZEL hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. İki taraf arasında davranış mesafelerinizi de bir ayırım gözetmeden uygulamaya çalışın.
YENGEÇ: İLETİŞİM konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.
ASLAN: İŞ konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Kırgınlıkları unutamıyorsunuz.
BAŞAK: GERİLERDE kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.
TERAZİ: SİZ sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız.. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.
AKREP: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.
YAY: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz.
OĞLAK: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Duygusal çıkmazlara girebilıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
KOVA: SİZ aşka her zaman önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacak. Çevrenizdekileri etkileme olasılığınız çok güçlü. Bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
BALIK: YENİ işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.