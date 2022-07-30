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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.07.2022, 00:00
KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınız ön plana çıkıyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün sizi bekliyor.

BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket ediyorsunuz.

İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Bugün özellikle ön plana çıkacak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Kıskançlık duygusundan uzak kalmak size iyi gelecek.

YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.
Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.
Zor bir kişilik sergiliyorsunuz.

ASLAN: Duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz.
Size önerilen fikirlerden yola çıkarak, çevrenizin sizden beklediği yardımlaşmayı sağlayacaksınız.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.

AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorundasınız.
Yaşamınızda gerçekleşebilecek olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

YAY: Arkadaş çevrenizde sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Çevrenize karşı duyarlı davranıyorsunuz. Size olan ilgileri oldukça yüksek.

OĞLAK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün arkadaşlarınızla sağlam ilişkilerde olacaksınız.
Fikirlerin paslaştığı yeni olaylara açıksınız. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.

KOVA: Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerji çok önemli.

BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz.
Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.
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