KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınız ön plana çıkıyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün sizi bekliyor.



BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket ediyorsunuz.



İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Bugün özellikle ön plana çıkacak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Kıskançlık duygusundan uzak kalmak size iyi gelecek.



YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.

Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

Zor bir kişilik sergiliyorsunuz.



ASLAN: Duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.



BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinize göre yorumluyorsunuz.

Size önerilen fikirlerden yola çıkarak, çevrenizin sizden beklediği yardımlaşmayı sağlayacaksınız.



TERAZİ: Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.



AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorundasınız.

Yaşamınızda gerçekleşebilecek olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.



YAY: Arkadaş çevrenizde sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Çevrenize karşı duyarlı davranıyorsunuz. Size olan ilgileri oldukça yüksek.



OĞLAK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün arkadaşlarınızla sağlam ilişkilerde olacaksınız.

Fikirlerin paslaştığı yeni olaylara açıksınız. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.



KOVA: Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerji çok önemli.



BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.

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