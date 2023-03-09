KOÇ: Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz.
BOĞA: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.
Çevrenizi etkilemeye hazırsınız. Dikkatli olun.
İKİZLER: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz.
Olayların tarzı sizin için önemli.
Anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.
YENGEÇ: Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız.
Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacağınızı gösteriyor..
ASLAN: Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.
BAŞAK: Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Bugün özellikle çevrenize savaş vermek zorunda kalabilirsiniz. İkna kabiliyetiniz mükemmel.
TERAZİ: Çevrenizde kişisel cazibenizden etkilenen birçok kişi size değişik tekliflerde bulunabilir.
Geçici duygular yüzünden iş şartlarınızı zorlamamalı ve bulunduğunuz ortamın pozitif taraflarını huzurlu bir şekilde görmelisiniz.
AKREP: Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.
YAY: Olayların duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz.
Kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerleyen Güneş, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.
OĞLAK: Projelerinizi ertelemenize rağmen, birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.
Zeki yönlerinizin başkalarının işine yaradığını görmek sizi mutlu edebilir.
KOVA: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.
Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. Bugün, kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.
BALIK: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.
Hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz . Bugün, duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve görüşlerinizi daha sonra ortaya koymalısınız.