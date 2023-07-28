KOÇ: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.

BOĞA: Çevrenizde kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sistemli yapınızı zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

İKİZLER: Maddeyi seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacaksınız.

Fazla beklemeyin.

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir.

Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

ASLAN: Düşüncede kalacak konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

Motivasyonunuz çok daha güçleniyor.

BAŞAK: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Oysa, kafanızdan bir çok delilikler geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olanlar partnerlerini şaşırtacaklardır.

TERAZİ: Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz.

Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci.

Özellikle, bugün oldukça başarılısınız.

AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu bir şekilde etkiliyor.

Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz.

Bugün yeni fikirlere açıksınız.

YAY: Geniş seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

Düşünceleriniz ilginç gelebilir.

OĞLAK: İlişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz.

Bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz. Dikkatli olun.

KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

Her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz.

Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmelisiniz.

Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün muhalif tavırlar içine girmemelisiniz.