Yıldız falınız

KOÇ: Kuruntulu tavırlarınızla, çevrenizi şaşırtacağınız bir gün içindesiniz. Yanınızdaki kişilere belli etmeseniz bile, onların fikirlerini benimsemiyor ve kendi duygularınızla hareket ediyor, hiç kimseye güvenmiyorsunuz.



BOĞA: Yoğun çabalarınızın size sağlayacağı avantajlar konusunda kuruntularınızı yenmelisiniz. olmanız herkesten daha fazla yorulmanıza neden oluyor... Sevdikleriniz sizi anlamalarını bekliyor fakat ifade zorluğu yaşıyorsunuz.



İKİZLER: Partnerinizin de, sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Gerekli fikirleri ve destekleri ona sağladığınız müddetçe, yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.



YENGEÇ: Çevrenize kızdığınız anda, duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz. Her şeyiyle farklı bir gününüz.. Güçlü kararlar verebilecekleri bir dönemdesiniz. Duygularınızı frenlemede üzerinize yok.



ASLAN: Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz., İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi çok fazla ilgilendirmemeli... Siz sorumluluklarınızı yerine getirmesini biliyorsunuz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz.



BAŞAK: Çevrenizin davranışlarındaki farklılığı hissettiğiniz halde anlamak istemiyorsunuz.. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. O, bir süredir sizden haber bekliyor. Yoğun iş temponuz sizi yorgun düşürüyor ve olumsuz etkiliyor.



TERAZİ: Dengelerinizde, aksaklıklar çıktığı zaman, içsel sıkıntınız artıyor. Bir çok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı

bir ruha sahip oluşunuz, başarınızı olumlu etkiliyor. Fırsatları doğru kullanmalısınız.



AKREP: Arzularınıza gem vuramazsınız.. İsteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Düşündüğünüz şeyleri birlikte çalıştığınız kişiler bile çözemiyor. Bugün işinize pozitif yaklaşmalısınız.



YAY: Son günlerde bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz... İçsel korkularınızı yenmelisiniz. Maddi konularla ilgili bazı gizlilik söz konusu olabilir. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.



OĞLAK: Yaşam süreci içinde kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda, yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Sezgilerinizi doğru kullanmalı ve düşüncelerinizde farklı konularda yoğunlaşmalı, adımlarınızı sakin atmalısınız.



KOVA: Çalışma yaşantınızda hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak.. Sessiz kalmakla bir çok sorunu biriktiriyor olmanız sizi çok sıkacaktır..



BALIK: Kendinizi fazla zorlamamalısınız. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve bazı şeyler sizi aşmaya başladı Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu. Organizasyon konularında sorunlar çıkacaktır.

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